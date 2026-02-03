Η Πίζα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Όσκαρ Χίλιεμαρκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό.

Με μία μόλις νίκη σε 23 αγωνιστικές, η Πίζα μοιράζεται δικαίως την τελευταία θέση της βαθμολογίας της Serie A μαζί με τη Βερόνα, ενώ αναμενόμενα ήρθε και η απομάκρυνση του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο από τον πάγκο. Οι ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή με στόχο να προλάβουν να σώσουν ό,τι σώζεται, με τον Όσκαρ Χίλιεμαρκ να αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή, εξαργυρώνοντας όσα πέτυχε τον προηγούμενο 1,5 χρόνο ως προπονητής της σουηδικής Έλφσμποργκ.

Ο παλαίμαχος μέσος, που είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός τη σεζόν 2017/18, υπέγραψε συμβόλαιο με την Πίζα έως το 2027, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο. Ο Χίλιεμαρκ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μόλις σε ηλικία 29 ετών λόγω τραυματισμών το 2021 και μέχρι το 2024 εργάστηκε στην Άαλμποργκ, αρχικά ως βοηθός και εν συνεχεία ως πρώτος προπονητής, πριν μετακομίσει στη Σουηδία για την Έλφσμποργκ.