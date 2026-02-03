Αστέρας - Ολυμπιακός: Sold out και στην Τρίπολη από τον κόσμο των Ερυθρολεύκων
Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν περισσότερους από 3.500 φιλάθλους τους στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Οι φίλοι της ομάδας του Ολυμπιακού θα συμπαρασταθούν με δυναμικό τρόπο προς στην αγαπημένη τους ομάδα και στην προσπάθεια που θα κάνει και για την κατάκτηση της νίκης αλλά και τον στόχο για την κατάκτηση ενός ακόμη Πρωταθλήματος. Αντίπαλος των Πειραιωτών ο Αστέρας Aktor στην Τρίπολη στο εξ' αναβολής ματς των 2 ομάδων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά είχαν μείνει μόλις 200 εισιτήρια για να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα μαγικά... χαρτάκια που έχουν δοθεί στους Πειραιώτες. Αυτά που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν... καπνός!
