Ο πρεσβευτής της Rolex, Carlos Alcaraz, γίνεται ο νεότερος παίκτης που ολοκληρώνει το Career Grand Slam

Ο πρεσβευτής της Rolex, Carlos Alcaraz, εξασφάλισε τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του τένις στο Australian Open 2026, καθώς έγινε ο νεότερος αθλητής στην ιστορία που ολοκληρώνει το Career Grand Slam®.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών, ο Alcaraz έχει πλέον κατακτήσει και τα τέσσερα κορυφαία τουρνουά του αθλήματος. Ύστερα από μια εντυπωσιακή αναμέτρηση διάρκειας 3 ωρών και 2 λεπτών, με την ιστορική σημασία του κάθε λεπτού να είναι αισθητή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στο Australian Open, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του στη Rod Laver Arena, με σκορ 2–6, 6–2, 6–3, 7–5. Η Rolex μετρά τον χρόνο, με απόλυτη ακρίβεια, στις καθοριστικές στιγμές του τένις από το 1978. Από το πρώτο σερβίς έως τον πόντο της κατάκτησης του τίτλου – και σε κάθε πρόκληση που μεσολαβεί – ο ελβετικός οίκος υψηλής ωρολογοποιίας συνοδεύει τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου στην πορεία τους προς την κορυφή.

Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής του πορείας προς την κορυφή, ο Alcaraz έχει κερδίσει τις καρδιές των φιλάθλων του αθλήματος με το ταλέντο, τον επαγγελματισμό και την αγάπη του για το παιχνίδι – στοιχεία που έλαμψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Ο Ισπανός έφτασε στους «4» χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, πριν επιστρέψει από το χείλος της ήττας και υπό ακραία πίεση να κερδίσει έναν ημιτελικό-ρεκόρ διάρκειας 5 ωρών και 27 λεπτών, για να σηκώσει τελικά το Norman Brookes Challenge Cup.

Ο Alcaraz, ο οποίος έχει κατακτήσει επτά τίτλους Grand Slam® στο μονό από τότε που εντάχθηκε στην οικογένεια της Rolex το 2022, δήλωσε:

«Εκτιμώ αυτή τη στιγμή όσο τίποτε άλλο. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο σκληρά δούλεψα για αυτό το τρόπαιο. Η περίοδος της προετοιμασίας χαρακτηρίστηκε από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου. Αυτό το τρόπαιο είναι και δικό σας. Το τουρνουά είναι εκπληκτικό και η αγάπη που λαμβάνω κάθε χρόνο αποτελεί τεράστια στήριξη. Σας ευχαριστώ για την ώθηση που δώσατε στις δύσκολες στιγμές.»

Το Australian Open απαιτεί επιμονή και αριστεία στο υψηλότερο επίπεδο, επιβραβεύοντας όσους παραμένουν πιστοί στη δέσμευσή τους για τελειότητα και φτάνουν στη Μελβούρνη έτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο. Η Rolex είναι Επίσημος Χρονομέτρης του τουρνουά από το 2008, παρακολουθώντας τη γέννηση πρωταθλητών στη Rod Laver Arena και τιμώντας τον μεγάλο Αυστραλό θρύλο του οποίου το όνομα υπερβαίνει τον χρόνο. Καθώς το πρώτο κεφάλαιο Grand Slam® του 2026 ολοκληρώνεται, το όνομα του Alcaraz χαράσσεται για πάντα στην ιστορία, δίπλα σε θρύλους όπως οι Laver και Federer – παίκτες που κατέκτησαν και τις τέσσερις ύψιστες δοκιμασίες του αθλήματος.