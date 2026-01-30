Ιδιωτικός ντετέκτιβ αποκαλύπτει κόλπο 30 δευτερολέπτων για να μάθετε αν ο σύντροφός σας σας απατά!

Ιδιωτικός ερευνητής αποκαλύπτει μια απλή και δωρεάν μέθοδο 30 δευτερολέπτων που μπορεί να δείξει αν ο σύντροφός σου χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών, χωρίς κατασκοπεία.

Οι σχέσεις σπάνια είναι απαλλαγμένες από φόβους και αμφιβολίες. Ακόμη κι όταν υπάρχουν υποψίες απιστίας, η απόδειξη είναι συχνά δύσκολη. Όμως, σύμφωνα με ιδιωτικό ντετέκτιβ, οι περισσότεροι άνθρωποι αφήνουν πίσω τους ψηφιακά ίχνη.

Ο Πολ Έβανς, από το γραφείο I-Spy Detectives, δηλώνει ότι στις περισσότερες υποθέσεις απιστίας, τα «στοιχεία» βρίσκονται online και όχι στην πραγματική ζωή.

Το απλό τεστ με το email ή τον αριθμό τηλεφώνου

Μιλώντας σε βρετανικό μέσο, ο Έβανς εξηγεί ότι αρκεί να έχει κανείς το email ή τον αριθμό τηλεφώνου του συντρόφου του. Πολλές γνωστές εφαρμογές και ιστοσελίδες γνωριμιών ενημερώνουν αν ένα email ή τηλέφωνο είναι ήδη καταχωρημένο, τη στιγμή που προσπαθείς να δημιουργήσεις νέο λογαριασμό.

Αν κατά την εγγραφή εμφανιστεί μήνυμα ότι: «το email ή το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ήδη», αυτό δείχνει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει ή είχε παρουσία στην πλατφόρμα. Αντίθετα, αν σου ζητηθεί να ολοκληρώσεις κανονικά την εγγραφή, τότε πιθανότατα δεν υπάρχει λογαριασμός με αυτά τα στοιχεία.

Δεν είναι και η πιο αξιόπιστη απόδειξη: Προσοχή στα βιαστικά συμπεράσματα

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι το εύρημα αυτό δεν αποδεικνύει αυτομάτως απιστία. Ο λογαριασμός μπορεί να έχει δημιουργηθεί πριν ξεκινήσει η σχέση.

Ωστόσο, όπως τονίζει, όταν πρόκειται για μακροχρόνια σχέση χωρίς λογική εξήγηση, πρόκειται για σοβαρή ένδειξη που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Ο Έβανς συμβουλεύει να μη γίνονται παρορμητικές κινήσεις, αλλά να προηγείται συζήτηση. Η αντίδραση του συντρόφου σε σχετικές ερωτήσεις μπορεί να πει περισσότερα από το ίδιο το εύρημα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι πολλοί χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών πριν υπάρξει φυσική απιστία, ενώ ακόμη και ένας ανενεργός λογαριασμός μπορεί να δείχνει πρόθεση υπέρβασης ορίων.

«Μπορεί να είναι απλή σύμπτωση. Αλλά όταν αυτό συνδυάζεται με μυστικοπάθεια, συναισθηματική απόσταση ή συμπεριφορές που δεν “κολλάνε”, τότε αξίζει να ακούσεις το ένστικτό σου», λέει ο ερευνητής.

