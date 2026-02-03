Τα σενάρια για την εκτέλεση στη Νέα Πέραμο: Κατέθεσε η σύντροφος του θύματος: Τι λέει ο πατέρας

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον πατέρα του 27χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο. Τα σενάρια που εξετάζονται.

Το κίνητρο της δολοφονίας, αλλά και το κρησφύγετο στο οποίο κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρες ο 27χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο οι δράστες να κακοποίησαν τον νεαρό άνδρα προκειμένου να αποσπάσουν κάποια πληροφορία. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο εκδίκησης, καθώς και το σενάριο απαγωγής με σκοπό την είσπραξη λύτρων, το οποίο φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, με αποτέλεσμα την εκτέλεση του επιχειρηματία.

