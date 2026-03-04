Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν τραυματίας και έχασε έναν και πλέον μήνα αγώνων στον Ολυμπιακό. Φέτος ο Ελ Καμπί ξεκίνησε στον Μάρτιο με 2 γκολ.

Κάθε χρόνο και καλύτερα θα σκέφτεται ο Αγιούμπ Ελ Καμπί εάν μπει στην διαδικασία να σκεφτεί τον περσινό Μάρτιο. Πέρυσι ο Μαροκινός σέντερ φορ του Ολυμπιακού είχε τραυματιστεί - ως γνωστόν στο 6-0 του Κυπέλλου με την ΑΕΚ όπου είχε βρει δίχτυα - που ήταν στις 26 Φλεβάρη .

Έκτοτε ο στόχος του ήταν να γυρίσει το συντομότερο δυνατό. Τελικώς ο έμπειρος στράικερ θα κατάφερνε να γυρίσει στην δράση στον επαναληπτικό της OPAP Arena. Τότε ο Μαροκινός διεθνής μπήκε ως αλλαγή για να παίξει για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα μετά από πάνω από έναν μήνα αποχής.

Για την ακρίβεια ήταν στις 2 Απριλίου και την ήττα των Πειραιωτών από την ΑΕΚ με σκορ 2-0 για το Κύπελλο (που ήταν μία ανώδυνη ήττα καθώς ήδη είχαν περάσει οι Ερυθρόλευκοι με το σκορ του πρώτου αγώνα). Πράγμα που σήμαινε φυσικά ότι είχε χάσει και τα 2 παιχνίδια με αντίπαλο την Μπόντο / Γκλμιτ.

Φέτος ο Ελ Καμπί γύρισε από το Copa Africa καταπονημένος και στην συνέχεια είχε και θέμα τραυματισμού. Παρ'όλα αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν τον απέτρεψαν από το να μπει δυναμικά στον Μάρτιο βάζοντας δύο γκολ στο 1-2 με τον Πανσερραϊκό και επανερχόμενος στα γκολ στο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τις 24/01 με το 1-0 με τον Βόλο.

Θυμίζουμε ότι με τα δύο τέρματά του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες ο Ελ Καμπί έφτασε τα 50 στην Stoiximan Super League 1. Αυτή η επίδοσή του - σε 79 αναμετρήσεις με τους Ερυθρόλευκους - τον βάζει στην λίστα με τους κορυφαίους είκοσι σκόρερ του συλλόγου στην ιστορία του στην Α' Εθνική / Super League, από το 1959-60 μέχρι και σήμερα. Ο επιθετικός των Ερυθρολεύκων βρισκόταν πίσω από τον Πέτρο Καραβίτη και τον Όλεγκ Προτάσοφ, οι οποίοι είχαν από 49 τέρματα σε αγώνες Πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, και πλέον ισοβαθμούν στην 21η θέση.

Ο Ελ Καμπί είχε ήδη μπει στην κορυφαία εικοσάδα της ιστορίας του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις από τον Δεκέμβριο του 2025 και πλέον έχει 78 τέρματα, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Γιώργο Δαρίβα, ο οποίος βρίσκεται στην 19η θέση με 79 τέρματα. Για τη λίστα με τους σκόρερ του πρωταθλήματος έχει «κοντινά» σκαλοπάτια για να ανέβει ακόμη περισσότερο, αφού μπροστά του βρίσκεται ο Παύλος Βασιλείου με 51 τέρματα (19ος) και ο Τάσος Μητρόπουλος με 52 (18ος).

Άλλος Μάρτιος λοιπόν ο φετινός όπως ξεκίνησε για τον Αγιούμπ. Τώρα λοιπόν ο έμπειρος γκολεαδόρ του Ολυμπιακού θέλει, εύχεται και ελπίζει να συνεχίσει να σκοράρει και να έχει έναν γεμάτο και πολύ καλό Μάρτιο. Και φυσικά αυτό να συνδυαστεί και με τα ανάλογα αποτελέσματα για τον σύλλογό του.