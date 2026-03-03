Γεννημένη στην Θεσσαλονίκη η Ηλέκτρα Τζούρζεβιτς έχει μία διαδρομή συνδεδεμένη με τον ΠΑΟΚ. Οι καταβολές των Μπρουκσάιρ και Στέισι.

Η Ηλέκτρα Τζούρζεβιτς είναι παίκτρια που έχει απόλυτη σχέση με το ποδόσφαιρο. Γεννημένη στην Θεσσαλονίκη από Ελληνίδα μαμά και τον άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ, Μίλαν Τζούρτζεβιτς, έχει μία πορεία συνδεδεμένη με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και ξεκάθαρα ποδοσφαιρικές καταβολές. Η εκ των σκόρερ της Ελλάδας στο 3-0 με την Γεωργία μετά το γκολ της πήγε στον πάγκο για να κάνει αφιέρωση στον τεχνικό της.

Η μία εκ των τριών σκόρερ του αγώνα ήταν η μεσοεπιθετικός Καλλίστη Μπρουκσάιρ. Εντοπίστηκε από scouts και ανθρώπους του δικτύου της Εθνικής σε κολέγιο στις ΗΠΑ και ενώ είχε ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας της Ρέιντζερς. Είναι Ελληνοαμερικανίδα. Η μαμά της είναι η Ελένη και ο μπαμπάς της ο Τζέιμς Μπρουκσάιρ. Έχει 2 αδέρφια (Κάιλα και Τζάκσον), της αρέσει η πεζοπορία και να ανακαλύπτει νέα μέρη, το αγαπημένο της μέρος για διακοπές είναι η Ελλάδα. Αγαπημένη της ομάδα είναι οι Patriots και μία από τις αγαπημένες της παίκτριες είναι η Αμερικανίδα χαφ Ρόουζ Λαβέλ. Αγαπημένη της σειρά είναι το One Tree Hill (ελληνιστή Φίλοι για Πάντα).

Η Καλλίστη-Κωνσταντίνα Μπρούκσαϊρ πριν την σκωτσέζικη Λίγκα είχε παίξει στην Ισλανδία. Η έτερη ομογενής (μετά την Μπρουκσάιρ) είναι η Στέισι Παπαδοπούλου. Αμυντικός της Χιμπέρνιαν που είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς. Εντοπίστηκε και αυτή μέσα από scouting στο εξωτερικό και ενώ οι άνθρωποι της Εθνικής γυναικών έχουν στα υπ' όψιν τους και αρκετές ακόμα περιπτώσεις ομογενών παικτριών για την Εθνική μας ομάδα. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται επαφές για 2 περιπτώσεις ομογενών παικτριών από Γερμανία και Αυστραλία.