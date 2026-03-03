Στρεφέτσα: «Δεν ξέρω για το μέλλον, θα φανεί εάν μείνω στην Serie A»

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός στην Πάρμα από τον Ολυμπιακό έκανε δηλώσεις και για το μέλλον του.

Ο Στρεφέτσα - που έχει δοθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα - έκανε δηλώσεις σε event της ιταλικής ομάδας. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ σχολίασε πώς «έχω ξεκινήσει καλά και είμαι χαρούμενος. Έχουμε ένα φανταστικό γκρουπ δυνατών παικτών. Από την πρώτη ημέρα ένιωσα πολύ καλά στην Πάρμα.

Εξελίσσομαι διαρκώς και θεωρώ ότι έχουμε ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο την Πάρμα επειδή είμαι εδώ και το πώς να αποδώσω καλά στα 11 ματς που απομένουν. Μετά θα δούμε. Δεν ξέρω για το μέλλον μου. Θα δούμε τι θα γίνει και εάν θα μπορέσω να μείνω στην Serie A. Είναι κάτι που θα φανεί (το εάν θα γίνει πράξη ή όχι)». Στον Ολυμπιακό είχε 1 γκολ και 5 ασίστ σε 21 αγώνες και ενώ στην Πάρμα έχει ήδη 4 παρουσίες.