Η σελίδα Football Rankings προβλέπει ότι η ΑΕΚ θα βρεθεί στα προκριματικά του Champions League, έχοντας ζόρικους πιθανούς αντιπάλους.

Το φινάλε της Stoiximan Super League αναμένεται θρίλερ, με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να μάχονται για τον τίτλο και φυσικά το καλό εισιτήριο για το Champions League - με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν απευθείας στη league phase αν στεφθούν πρωταθλητές λόγω συντελεστή.

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Rankings, δεύτερη, άρα και στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, θα είναι η Ένωση, με τον αλγόριθμο να προβλέπει τους πιθανούς της αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τοποθετείται στους ανίσχυρους μαζί με Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας και Λεχ Πόζναν, με τους ισχυρούς να είναι οι Λιόν, Μπόντο/Γκλιμτ, Άγιαξ και Φενέρμπαχτσε.

Την ίδια ώρα, η σελίδα Football Meets Data στέλνει τον Ολυμπιακό στη league phase και τον τοποθετεί στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας (στηριζόμενη στο τι θα γινόταν αν ολοκληρώνοντας σήμερα τα πρωταθλήματα), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αυτή τη στιγμή πρώτος στην ισοβαθμία μαζί με τους Κιτρινόμαυρους.