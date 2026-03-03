Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκρίθηκε πως δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα...

Την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη, ερωτηματικά προκύπτουν αναφορικά με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Για το θέμα ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στο Politico ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκρίθηκε πως «πραγματικά δεν με νοιάζει», εξηγώντας στη συνέχεια ότι «νομίζω πως το Ιράν είναι ένα κράτος άσχημα ηττημένο, που πνέει τα λοίσθια».

Οι Ιρανοί είναι προγραμματισμένο να δώσουν αγώνες ενάντια σε Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο σε Λος Άντζελες και Σιάτλ, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή τίποτα δεν μοιάζει δεδομένο, με αξιωματούχους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας να μην δίνουν ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας πως «δεν γίνεται να πούμε πως ανυπομονούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο». Όλα αυτά 100 μέρες πριν την έναρξη του τουρνουά, που θα είναι το πρώτο με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, αντί 32 που ήταν μέχρι το 2022.