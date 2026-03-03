Ατλέτικο Μαδρίτης: Με σπασμένο παράθυρο έφτασε στο Καμπ Νου το πούλμαν
Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης ψάχνοντας το... θαύμα μετά την ήττα με το βαρύ 4-0 στον πρώτο ημιτελικό για το Copa del Rey, με τα ευτράπελα να μην λείπουν πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή των Ροχιμπλάνκος έφτασε στο Καμπ Νου με σπασμένο παράθυρο, μετά από ρίψη αντικειμένων από οπαδούς των Μπλαουγκράνα.
Όπως αναφέρει η Marca, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο γήπεδο χρησιμοποιώντας διαφορετική είσοδο από τους γηπεδούχους, με την τοπική αστυνομία να έχει στείλει περισσότερες μονάδες εκεί όπου βρέθηκε η αποστολή της Μπάρτσα, κάνοντας εύκολο στόχο τους Κολτσονέρος. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με το σχετικό δημοσίευμα να στέκεται στο ότι παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο πρόσφατο παρελθόν σε άλλες πόλεις.
💥 Informa @RuizAntonito— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2026
⚠️ ¡No a la violencia en el fútbol!
🚌 El autobús del @Atleti ha llegado con una luna rota al Camp Nou tras recibir el impacto de un objeto por parte de los ultras del @FCBarcelona
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yHT6rOlVtw
