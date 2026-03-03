Οι οπαδοί της Γουλβς και της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν τον Ντιόγκο Ζότα και τίμησαν τη μνήμη του στο μεταξύ τους ματς.

Κανονικά, σήμερα θα αντιμετώπιζε την πρώην ομάδα του. Όμως οκτώ μήνες πριν, ένα τραγικό δυστύχημα έκοψε το νήμα της ζωής του ίδιου και του αδερφού του. Έτσι, απόψε στο Μόλινιου, ο Ντιόγκο Ζότα έδωσε το παρών μέσω των οπαδών της Γουλβς και της Λίβερπουλ, οι οποίοι δεν ξέχασαν τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό...

Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, λόγω του αριθμού που φορούσε όταν έπαιζε στους Λύκους, άπαντες χειροκρότησαν, ενθυμούμενοι όσα πέτυχε ο Ζότα παίζοντας μεταξύ 2017 και 2020 στη Γουλβς και 2020 και 2025 στους Reds. Την εμφάνισή του έκανε και ένα πανό με τη μορφή του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, ενώ από πλευράς φιλοξενούμενων, σηκώθηκε ένα κόκκινο πανό που έγραφε «ευχαριστούμε Ντιόγκο, για πάντα το Νο20 μας».