Ο Μπερνάλ έκανε το 3-0 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όντας οριακά... onside.

Ένα βήμα μακριά από το σκορ παράτασης έφτασε η Μπαρτσελόνα στο 72ο λεπτό της ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Copa del Rey, με τον Κανσέλο να σεντράρει και τον Μπερνάλ να σκοράρει από κοντά για το 3-0! Το γκολ τσεκαρίστηκε από το VAR και εντέλει μέτρησε κανονικά, καθώς ο σκόρερ ήταν καλυμμένος από τον αμυντικό για χιλιοστά!