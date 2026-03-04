Η Γουλβς συνεχίζει να κάνει μεγάλες ζημιές και αυτή τη φορά προσγείωσε ανώμαλα τη Λίβερπουλ επικρατώντας με 2-1. Στο -3 από την τετράδα οι Reds.

Μετά τη Γιουνάιτεντ, την Άρσεναλ, την Άστον Βίλα και η Λίβερπουλ έπεσε θύμα της ουραγού, Γουλβς! Οι «Λύκοι» χρειάστηκαν δυο φάσεις για να πετύχουν ισάριθμα γκολ και να ρίξουν στο καναβάτσο τους κάκιστους Reds. Ετσι, βρέθηκαν στο -11 από τη ζώνη παραμονής και όσο φέρνουν ανάλογα αποτελέσματα ελπίζουν. Αντίθετα, η ομάδα του Σλοτ έμεινε στο -3 από την τετράδα και με ματς λιγότερο.

Κάκιστο το α' μέρος, με τη Λίβερπουλ να θέλει αλλά να μην μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς ήταν εξαιρετικά στημένη, είχε κλείσει όλους τους χώρους και προσπαθούσε να γίνει επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Οι Reds είχαν τον έλεγχο, την κατοχή, αλλά τους έλειπε η ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ετσι, το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς τη μεγάλη φάση, αλλά και χωρίς ρυθμό. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 51ο λεπτό για να δούμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Η Λίβερπουλ εκμεταλλεύθηκε τα στημένα, ο Τζόουνς προσπάθησε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Χάκπο φρόντισε να του... κλέψει την μπάλα και να σώσει τη Γουλβς σε μια ακατανόητη ενέργεια. Η Λίβερπουλ πίεσε, αλλά ο Σα όποτε χρειάστηκε είχε σωστές τοποθετήσεις. Κι έτσι, οι γηπεδούχοι στο 78' στην πρώτη τους φάση στο ματς πήραν το προβάδισμα.

Ο Αροκοντάρε με απίθανη ασίστ βρήκε τον Ροντρίγκο Γκόμες, ο οποίος νίκησε Κονατέ και Αλισον για το 1-0. Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση, αφού στο 80' η Λίβερπουλ είχε δοκάρι έπειτα από μεγάλη επέμβαση του Σα στην προσπάθεια του Νγκουμόχα. Τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το γκολ! Ο Σαλάχ έπειτα από 15 αγωνιστικές ώρες κατάφερε να σκοράρει. Ο Αιγύπτιος μπήκε στην περιοχή και με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-1. Η Λίβερπουλ πίεσε, αλλά η Γουλβς ήταν αυτή που... δάγκωσε, αφού στο 90'+4' ο Αντρέ έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Γκόμες άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα.

Ανεβασμένη Έβερτον

Η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Μπέρνλι με 2-0. Τα Ζαχαρωτά είναι στην 8η θέση με 43 βαθμούς και στο -6 από την πεντάδα. Η Μπένρλι αντιθέτως κατρακυλά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Στο 32' ο Τρακόφσκι με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του και στο 60' ο Ντιούσμπερι Χολ έγραψε το τελικό 2-0.

Επιστροφή στις νίκες για την Σάντερλαντ

Η Σάντερλαντ μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, επέστρεψε στα τρίποντα, αφού νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τη Λιντς και έφτασε τους 40 βαθμούς ούσα 11η. Αντιθέτως οι γηπεδούχοι παραμένουν στο +6 από την ζώνη του υποβιβασμού. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν σε όλο τον αγώνα με την αντίπαλο της να μην έχει ιδιαίτερα επικίνδυνες στιγμές. Στο 70' ο Ντιαρά ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα και έγραψε το 1-0.

Τρίτη σερί γκέλα για την Μπόρνμουθ

H Μπόρνμουθ, αν και ήταν καλύτερη στον αγώνα, έμεινε στην λευκή ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Μπρέντφορντ. Οι Cherries έχοντας στην αποστολή τον Μανδά, έμειναν στην 9η θέση με 40 βαθμούς και στο -4 από την αντίπαλό της, ενώ με αυτήν την τρίτη σερί ισοπαλία έχασαν έδαφος να αναρριχηθούν ψηλότερα. Οι γηπεδούχοι είχαν ακυρωθέν γκολ, ενώ δεν τους καταλογίστηκε και ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι στον Ταβερνιέρ.