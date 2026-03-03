Κοντούρης: «Αυτόν τον ρόλο προτιμώ, να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας από το 1ο λεπτό»

Όσα είπε ο Σωτήρης Κοντούρης πριν το σημαντικό εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV πριν από τον εξ' αναβολής αγώνα των «πρασίνων» κόντρα στον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Τετάρτη (04/03-18:00-Cosmote Sport 2) στη Λεωφόρο.

Ο Έλληνας μέσος τόνισε πως είναι σημαντικό το «τριφύλλι» να διατηρήσει τόσο την καλή εικόνα των τελευταίων αγώνων όσο και το σερί των θετικών αποτελεσμάτων που τρέχει το κλαμπ. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει εκείνος και οι συμπαίκτες να δείξουν από πρώτο λεπτό τις διαθέσεις τους και πως το θέλουν περισσότερο από τον αντίπαλό τους.

Αναφορικά με τον ρόλο του και την προτίμηση που έχει ανέφερε πως εκείνος θέλει να ξεκινάει από πίσω και να παίρνει την πρώτη πάσα, αλλά χωρίς αυτό να τον περιορίζει στο να ανεβαίνει και να πατάει περιοχή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σωτήρης Κοντούρης

-Η ομάδα βρίσκεται σε καλό… φεγγάρι με καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Οπότε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συνεχίσετε να βαδίζετε σε αυτό το δρόμο, έχοντας αυτό το πλεονέκτημα του εξ’ αναβολής παιχνιδιού;

«Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τόσο την καλή εικόνα, όσο και τα αποτελέσματα. Αύριο κόντρα στον ΟΦΗ θα πρέπει από το πρώτο λεπτό να δείξουμε πως θέλουμε το παιχνίδι, όπως κάναμε και κόντρα στον Άρη. Ξέρουμε ότι έχουμε ''χτίσει'' ένα πολύ καλό σερί νικών και καλών εμφανίσεων και αύριο από το πρώτο λεπτό θα μπούμε με αυτό τον σκοπό, να κερδίσουμε, έχοντας και καλή εικόνα».

O OΦΗ ήταν μια ομάδα που πριν λίγο καιρό στο μεταξύ σας παιχνίδι προσπάθησε να κυκλοφορήσει τη μπάλα και να σας δημιουργήσει προβλήματα. Δεν απειληθήκατε ιδιαίτερα, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Περιμένεις ένα διαφορετικό παιχνίδι αύριο (σ.σ. σήμερα) στη Λεωφόρο;

«Δεν περιμένω την εικόνα που θα έχει, από τον αντίπαλο. Θα πρέπει εμείς σαν Παναθηναϊκός να μπούμε ως η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Να μην επιστρέψουμε όχι μόνο στον ΟΦΗ, αλλά στο κάθε αντίπαλο να επιβάλει τον ρυθμό του, ώστε να δείξουμε πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο και σίγουρα ότι θέλουμε περισσότερο τους τρεις βαθμούς».

Στα τελευταία ματς έχετε κατασταλάξει σ’ έναν σχηματισμό που σας μεταδίδει περισσότερη ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο, σας βοηθά να κάνετε συγκεκριμένα πράγματα και εσύ είναι η αλήθεια πως σ’ αυτή τη διάταξη έχεις αγωνιστεί με διάφορους παρτενέρ στη μεσαία γραμμή. Που νιώθεις πιο άνετα; Να είσαι λίγο πιο πίσω και να παίρνεις πρώτος τη μπάλα για να βοηθήσεις στην ανάπτυξη της ομάδας σου ή να παίζεις λίγο πιο μπροστά, να πιέζεις και να βρίσκεται πιο κοντά στην μεγάλη περιοχή του αντιπάλου;

«Αυτό έχει να κάνει σε σχέση με ποιον παίζεις, ποιον έχεις δίπλα σου. Για παράδειγμα ο Σιώπης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Τσέριν. Όπως και ο Τσέριν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ρενάτο ή από τον Μπακασέτα. Εννοείται πως όπου μου ζητηθεί θα παίξω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές που ανέφερα είναι παίκτες που από την πρώτη ημέρα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με την εμπειρία και την ποιότητα τους. Ο καθένας διαφορετικά, με τα δικά του χαρακτηριστικά. Αν με ρωτάτε, περισσότερο προτιμώ να βρίσκομαι λίγο πιο πίσω, να παίρνω την πρώτη μπάλα, αλλά χωρίς αυτό να με περιορίζει να ανεβαίνω και να πατάω περιοχή».