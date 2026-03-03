Μαχλάς για τον Νους: «Έχει κάνει ήδη κρούση ο Ολυμπιακός»

Ο Νίκος Μαχλάς μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό έκανε λόγο και για τον Τιάγκο Νους, τον μεσοεπιθετικό της ομάδας του ΟΦΗ και ότι για αυτόν υπάρχει κρούση του Ολυμπιακού.

Ο Νίκος Μαχλάς, βετεράνος παίκτης του ΟΦΗ, με καριέρα στα γήπεδα της Ολλανδίας, προχώρησε σε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM 94,6. Ο άλλοτε διεθνής στράικερ μιλώντας για τον Τιάγκο Νους επισήμανε: «Έχει το ταπεραμέντο του Αργεντινού. Είναι ο παίκτης που είναι ικανός να μαλώνει με όλους και με όλα. Είναι τόσο ωραίο να τον βλέπεις. Έχει το ένας εναντίον ενός, ταχύτητα…

Σε ένα ματς είχε κερδίσει 6-7 κίτρινες από τους τους αντιπάλους. Είναι ένας πολεμιστής. Βέβαια έχει στερήσει βαθμούς από την ομάδα, καθώς είναι οξύθυμος και δέχεται πολλές κάρτες. Προτάθηκε από μάνατζερ, εξετάστηκε και ήρθε ως δανεικός, με την ομάδα να τον αγοράζει φέτος το καλοκαίρι. Έχει κάνει κρούση ο Ολυμπιακός ήδη».