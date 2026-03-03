Ο Ρούντιγκερ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά την γονατιά σε παίκτη της Χετάφε, με τη γερμανική BILD να ασκεί σκληρή κριτική.

Ο Ρούντιγκερ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε, καθώς προχώρησε σε μια τραγική κίνηση.

Στο 26ο λεπτό ο Ντιέγκο Ρίκο βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από μαρκάρισμα του Γκιουλέρ, με τον Γερμανό αμυντικό να τρέχει κατά πάνω του και να του ρίχνει γονατιά, όσο ο ποδοσφαιριστής της Χετάφε ήταν πεσμένος. Ο διαιτητής δεν υπόδειξε ούτε κίτρινη κάρτα, γεγονός που προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων.

Ο Ρίκο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήθελε να με χτυπήσει επίτηδες. Αν είχε συμβεί το αντίστροφο, θα είχα λάβει ποινή 10 αγωνιστικών και θα έχανα όλη τη σεζόν».

Το περιστατικό δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε στη Γερμανία με την BILD να ασκεί έντονη κριτική στον στόπερ των Μερένγκες, ενώ προέτρεψε τον Νάγκελσμαν να τον αφήσει εκτός Μουντιάλ: «Αυτό δεν ήταν απλώς ένα σκληρό φάουλ, ήταν επίθεση. Και δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο Ρούντιγκερ δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του σε κρίσιμες στιγμές. Γι’ αυτό δεν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Τέτοιες επαναλαμβανόμενες πράξεις, που παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες του αθλήματος, είναι απαράδεκτες. Δεν τον χρειαζόμαστε, καθώς διαθέτουμε μια ισχυρή άμυνα με τους Σλότερμπεκ και Ταχ. Αυτοί που δεν αλλάζουν πρέπει να μένουν σπίτι τους».