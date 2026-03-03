Κόμο και Ίντερ έμειναν στο 0-0, με την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας να κρίνεται στη ρεβάνς του Μιλάνου.

Κόμο και Ίντερ απέφυγαν τα πολλά ρίσκα και έμειναν στο 0-0 στον πρώτο ημιτελικό για το Κύπελλο Ιταλίας, με την πρόκριση στον τελικό να κρίνεται στη ρεβάνς του Μιλάνου, που θα γίνει μεταξύ 21 και 23 Απριλίου.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος αλλά όχι και εύστοχοι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ. Αυτό λίγο έλειψε να αλλάξει με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Νταρμιάν είχε σουτ στο δοκάρι στο 46'. Παρ' όλα αυτά ο ρυθμός στη συνέχεια δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με τις ευκαιρίες να είναι ελάχιστες και το σκορ να μην ανοίγει ποτέ.

Σημειώνεται ότι για τους γηπεδούχους ξεκίνησε το ματς από τον πάγκο ο Τάσος Δουβίκας, που πέρασε ως αλλαγή στο 87ο λεπτό αντί του Παζ.