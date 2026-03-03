Η Ναϊμέγκεν επικράτησε 3-2 της Αϊντχόφεν εντός έδρας και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας.

Τις ελπίδες της Αϊντχόφεν για νταμπλ έσβησε η Ναϊμέγκεν, που επικράτησε 3-2 εντός έδρας της πρωτοπόρου της Eredivisie και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας. Ο Λίνσεν έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο έκτο μόλις λεπτό, με Σαϊμπάρι (16') και Μαν (20') να ανατρέπουν τα δεδομένα.

Παρ' όλα αυτά, η NEC απάντησε με ανατροπή στην ανατροπή χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Ντάσα (37') και Ονάλ (61'), με τους νικητές να περνούν στον τελικό του KNVB Beker για έκτη φορά στην ιστορία τους και δεύτερη τις τελευταίες τρεις σεζόν, ψάχνοντας ωστόσο ακόμα τον πρώτο τίτλο. Στον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου στο Ρότερνταμ, η Ναϊμέγκεν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άλκμααρ-Τέλσταρ, που θα γίνει την Τετάρτη (4/3).