Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά δεν κατάφερε να καλύψει την ήττα του πρώτου ματς, μένοντας εκτός τελικού Κυπέλλου.

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την ιστορική Remontada κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, η Μπαρτσελόνα άγγιξε μία ακόμη τεράστια ανατροπή, αυτή τη φορά στο Κύπελλο Ισπανίας, όμως το 3-0 ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έφτανε για να καλύψει την ήττα (4-0) του πρώτου ματς, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να περνάει στον τελικό!

Οι γηπεδούχοι χρειάζονταν γκολ νωρίς και λίγο έλειψε να το βρουν, με τον Φερμίν Λόπεθ να πιάνει το μακρινό σουτ στο δεύτερο μόλις λεπτό αλλά να βλέπει την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι. Οι Ροχιμπλάνκος αμύνονταν σε βάθος μα οι Καταλανοί έβρισκαν ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να φτάσουν εντέλει, μετά από μερικές ακόμα αξιόλογες φάσεις, στο 1-0 στο 29ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ έκανε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και βρήκε τον Μπερνάλ, που σκόραρε εξ επαφής.

Η Ατλέτικο επιχείρησε να απαντήσει αλλά το σουτ του Γκριεζμάν σταμάτησε στο δοκάρι (42'), με την κεφαλιά του Λούκμαν στο 45+2' να περνάει άουτ. Όλα έδειχναν ότι το 1-0 θα είναι το σκορ στην ανάπαυλα όμως η Μπαρτσελόνα πρόλαβε να κερδίσει πέναλτι με τον Πέδρι και ο Ραφίνια ευστόχησε για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του!

Αναμενόμενα, ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος παρέμεινε πολύ υψηλός, με τους παίκτες του Χάνσι Φλικ να προσπαθούν να φτάσουν ακόμη πιο κοντά σε μία ασύλληπτη ανατροπή. Ο Μούσο ήταν απροσπέλαστος, σταματώντας τις προσπάθειες των Τόρες και Φερμίν στο 56', όμως δεν είχε απάντηση στον 72', όταν ο Μπερνάλ πέτυχε το δεύτερό του γκολ μετά από μπαλιά του Κανσέλο και έφερε την Μπάρτσα ένα γκολ μακριά από το σκορ παράτασης.

Όπως αναμενόταν, το φινάλε του αγώνα εξελίχτηκε σε θρίλερ, με τους Καταλανούς να ψάχνουν εναγωνίως το κερασάκι στην τούρτα, που θα έστελνε το ματς έστω στο έξτρα ημίωρο. Ωστόσο, αυτό δεν ήρθε ποτέ, με την Ατλέτικο να παίρνει με μεγάλη δυσκολία μια σπουδαία πρόκριση.