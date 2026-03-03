Εθνική γυναικών: Την ώρα που πανηγύριζε η Τζούρτζεβιτς, έβαλε τα κλάματα η γκολκίπερ της Γεωργίας
Την ώρα που η Ελληνίδα σέντερ φορ πανηγύριζε το 3-0 η γκολκίπερ της Εθνικής Γεωργίας ξέσπασε σε κλάματα.
Τρομερό κοντράστ στο Ελλάδα - Γεωργία (3-0). Από την μία ήταν η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς που δικαιολογημένα πανηγύριζε το γκολ της στο γήπεδο του ΟΦΗ και από την άλλη η γκολκίπερ της Γεωργίας (Γκαμπούνια) που δείχνοντας ότι έχει χτυπήσει έπεσε κάτω και έβαλε τα κλάματα. Δείτε το βίντεο.
