Ρονάλντο: Επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός του
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά τα αρχικά δημοσιεύματα, τελικά δεν ταξίδεψε στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τον Πορτογάλο να μένει στην Σαουδική Αραβία και να συνεχίζει την αποθεραπεία του.
Αφού διαψεύσθηκε η είδηση, η Αλ Νασρ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό του. Ο 41χρονος σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε εξετάσεις τη Δευτέρα (3/3) και διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, δεν δόθηκε ακριβής ημερομηνία επιστροφής στη αγωνιστική δράση, αλλά η κατάσταση του θα ελέγχεται καθημερινά.
Ο Ρονάλντο τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αλ Φαϊχά, το περασμένο Σάββατο (28/2), όπου η Αλ Νασρ επικράτησε με 3-1.
📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.