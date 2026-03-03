Η Αλ Νασρ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά τα αρχικά δημοσιεύματα, τελικά δεν ταξίδεψε στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τον Πορτογάλο να μένει στην Σαουδική Αραβία και να συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Αφού διαψεύσθηκε η είδηση, η Αλ Νασρ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό του. Ο 41χρονος σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε εξετάσεις τη Δευτέρα (3/3) και διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, δεν δόθηκε ακριβής ημερομηνία επιστροφής στη αγωνιστική δράση, αλλά η κατάσταση του θα ελέγχεται καθημερινά.

Ο Ρονάλντο τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αλ Φαϊχά, το περασμένο Σάββατο (28/2), όπου η Αλ Νασρ επικράτησε με 3-1.