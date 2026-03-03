Η κόρη του άλλοτε επιθετικού του ΠΑΟΚ, Μίλαν Τζούρζεβιτς, ήταν μία εκ των σκόρερ της Ελλάδας απέναντι στην Γεωργία.

Η Τζούρζεβιτς έχει μπει στην 5η χρονιά της στον ΠΑΟΚ. Η Ηλέκτρα Τζούρζεβιτς έχει γεννηθεί το 2007 και με ύψος 1.72 μ., προέρχεται από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μετά την τελευταία της χρονικά ανανέωση μπήκε στην 5η της χρονιά στον ΠΑΟΚ. Η Ηλέκτρα Τζούρζεβιτς στο 3-0 για το Ελλάδα - Γεωργία ήταν η σκόρερ του 3ου γκολ των διεθνών μας και μετά το τέρμα της πήγε και αγκάλιασε τον προπονητή της στον πάγκο της Ελλάδας.