Αν και αποδείχθηκε φήμη το ταξίδι του Ρονάλντο στη Μαδρίτη, το ιδιωτικό του τζετ αξίας περίπου 71 εκατομμυρίων ευρώ τέθηκε στο επίκεντρο και όχι άδικα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για ακόμη μια φορά, καθώς υπήρξαν δημοσιεύματα ότι ταξίδεψε από το Ριάντ στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ, εξαιτίας του τεταμένου κλίματος στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτή η είδη διαψεύσθηκε με τον Πορτογάλο να παραμένει στη Σαουδική Αραβία και να συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Πέρα από την είδηση, όμως πολύς ντόρος έγινε και για το εντυπωσιακό πολυτελές τζετ, Bombardier Global Express 6500 αξίας περίπου 71 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 41χρονος σούπερ σταρ το αγόρασε το 2024, αφού πούλησε το προηγούμενο Gulfstream G200 αξίας περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο τζετ είναι μαύρο, ενώ έχει χωρητικότητα έως 15 επιβάτες και διαθέτει διάφορους χώρους, όπως καθιστικό με τραπέζια και καναπέδες, σουίτα με διπλό κρεβάτι και ξεχωριστό χώρο με ντους. Εξωτερικά διακρίνεται το λογότυπο του «CR7» και τη φιγούρα του να πανηγυρίζει γκολ με την χαρακτηριστική κίνηση «siu».

Την προηγούμενη εβδομάδα χρησιμοποιήθηκε από την γυναίκα του, Χεορχίνα Ροντρίγκες σε ταξίδι της στο Μιλάνο, όπου μοιράστηκε μια φωτογραφία με μαύρα εσώρουχα με τους 72 εκατομμύρια ακολούθους της.