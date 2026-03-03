Μεγάλο παιχνίδι στο «Καμπ Νόου». Η Μπαρτσελόνα προηγείται με 2-0 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στον ημιτελικό του Copa del Rey και έχει πάρει φόρα για την ανατροπή.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στον αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Copa del Rey, με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 4-0. Οι Μπλαουγκράνα έχουν καταφέρει να προηγηθούν στο ημίχρονο με 2-0 και μένει να δούμε αν θα γίνει η ολική ανατροπή στο β' μέρος.

Στο 30' ο Γιαμάλ, αφού απέφυγε εξαιρετικά δύο αντιπάλους του, πάσαρε παράλληλα στον Μπερνάλ, και εκείνος από κοντά έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Πούμπιλ ανέτρεψε στην περιοχή τον Πέδρι και ο Ραφίνια ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι γράφοντας το 2-0.