Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης: Οι Μπλαουγκράνα πήραν το προβάδισμα με 2-0 και φουλάρουν για την ανατροπή
Η Μπαρτσελόνα μπήκε στον αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Copa del Rey, με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 4-0. Οι Μπλαουγκράνα έχουν καταφέρει να προηγηθούν στο ημίχρονο με 2-0 και μένει να δούμε αν θα γίνει η ολική ανατροπή στο β' μέρος.
Στο 30' ο Γιαμάλ, αφού απέφυγε εξαιρετικά δύο αντιπάλους του, πάσαρε παράλληλα στον Μπερνάλ, και εκείνος από κοντά έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Πούμπιλ ανέτρεψε στην περιοχή τον Πέδρι και ο Ραφίνια ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι γράφοντας το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.