Ο αποκλεισμός από τον ΟΦΗ φρέναρε τον Λεβαδειακό, που δυσκολεύεται να σκοράρει.

Το όνειρο της παρθενικής συμμετοχής σε τελικό Κυπέλλου έσβησε για τον Λεβαδειακό.

Ο ΟΦΗ τον πίκρανε εντός έδρας κι έκτοτε φαίνεται να έχει σβήσει η... φλόγα για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ασφαλώς, η δυναμική του Λεβαδειακού δεν είναι μεγάλη για να περιμένει κανείς να πηγαίνει με το πόδι στο γκάζι όλη τη σεζόν. Είναι φανερό, όμως, ότι ο αποκλεισμός προκάλεσε τεράστιο ψυχολογικό πλήγμα κι αυτό φαίνεται και στις επιδόσεις της ομάδας.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον πρώτο γύρο με 31 γκολ. Σε 13 αγώνες αυτό μεταφράζεται σε 2,3 γκολ ανά παιχνίδι. Τον Γενάρη οι Βοιωτοί συνέχισαν να είναι εκπληκτικοί. Στη Super League νίκησε 3-0 την ΑΕΛ Novibet εντός έδρας, 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός, 3-1 τον Βόλο εντός, ένα ματς που τότε ήταν μάχη για την τετράδα, 3-1 εκτός τον Παναιτωλικό, έφερε 2-2 εκτός με τον Άρη την 18η αγωνιστική. Στις 25 Γενάρη έγινε εκείνο το ματς και ήρθε κατόπιν το 3-1 εντός επί του Αστέρα Aktor. Την πρώτη Φλεβάρη. Σύνολο 47 γκολ σε 19 ματς και μέσο όρο 2,47 γκολ ανά παιχνίδι. Ακόμα μεγαλύτερος μέσος όρος.

Ο περασμένος μήνας, όμως, έγινε στη συνέχεια εφιάλτης. Ο ΟΦΗ απέκλεισε τον Λεβαδειακό με ισοπαλία εντός 1-1 και νίκη εκτός με 1-0. Αγωνιζόμενοι στη ρεβάνς οι Κρητικοί για μία ώρα με παίκτη λιγότερο κι ενώ το αποτέλεσμα στην αποβολή του Σαλσέδο ήταν 0-0.

Ακολούθησαν ήττα 3-2 από τον ΟΦΗ εκτός, το 0-0 με τον Ολυμπιακό, όπου έπαιξε για 50 λεπτά με τις καθυστερήσεις με παίκτη λιγότερο, η συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ, η ήττα από την Κηφισιά με 1-0 και τα παιχνίδια του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στις 4/2 και 11/2.

Σε τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός πέτυχε δύο γκολ με τον ΟΦΗ και σε τρία ήταν άσφαιρος. Στο Κύπελλο είχε ένα γκολ. Στα 4 από τα 6 ματς, μετά τη νίκη επί του Αστέρα, ο Λεβαδειακός δεν βρήκε δίχτυα. Ναι, ήταν αντίπαλοι στα δύο ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά γενικά η ομάδα δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο ήταν. Και πλέον ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για την είσοδο στην τετράδα.

Όλα αυτά για μία ομάδα, που έπειτα από 23 αγωνιστικές παραμένει με 49 γκολ η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Εχει 5 περισσότερα γκολ από τον ΠΑΟΚ, 6 από την ΑΕΚ και 7 από τον Ολυμπιακό. Αντίθετα, έχει 30 γκολ παθητικό, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 11, ο ΠΑΟΚ 14, η ΑΕΚ 15. Αξιοσημείωτο ότι ο Λεβαδειακός έχει την έβδομη καλύτερη άμυνα. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί 23 γκολ, ο Άρης 25 και ο Ατρόμητος 27.



