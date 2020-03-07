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    CEARENSE 50

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    ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 39

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    ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 1

    vs

    ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 0

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  • ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙAΝΟ -

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    ΒΙΚΤΟΡΙAΝΟ ΑΡΕΝΑΣ -

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    ΝΑΣΙΟΝAΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0

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    ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 0

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  • ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ -

    vs

    ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ -

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    SANTEROS DE AGUADA 26

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    CAPITANES DE ARECIBO 12

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    VAQUEROS DE BAYAMON 17

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    INDIOS DE MAYAGUEZ 10

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    LAKELAND MAGIC 9

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    ERIE BAYHAWKS 18

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    GREENSBORO SWARM 11

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    MAINE RED CLAWS 8

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    GRAND RAPIDS DRIVE 13

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    FORT WAYNE MAD ANTS 4

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    COLLEGE PARK 6

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    ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0

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    ΑΛΒΑΡAΝΤΟ 0

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  • ΧΙΜΝAΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ -

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    ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡAΝΟ -

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  • ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ -

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    ΕΣΤΟΥΝΤΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ -

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  • ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ -

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    ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ -

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  • ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -

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    ΧΙΜΝAΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ -

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  • ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ -

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    ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -

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    ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 0

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    ΝΤΟΡAΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 0

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  • ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ -

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    ΑΤΛAΝΤΕ -

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  • ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

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    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -

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  • ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -

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    ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

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  • ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ -

    vs

    ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -

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  • ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ -

    vs

    ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

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  • ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -

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  • ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ -

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -

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  • ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ -

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    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

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  • ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ -

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    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -

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  • ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ -

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    ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ -

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  • ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ -

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    ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -

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  • ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -

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    ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

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  • ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -

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  • ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -

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  • ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -

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  • ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -

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    N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -

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  • ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -

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    ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -

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  • ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -

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    ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -

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  • ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -

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    ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -

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  • ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -

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    ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -

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  • ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -

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    ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -

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  • ΜΠΑΛΕΣΤΙΕΡ ΚAΛΣΑ -

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    ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΙΓΚAΤΑ (ΣΙΓΚ.) -

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  • ΑΣ ΤΡΕΝΣΙΝ U19 -

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    ΣΠΟΡΤ ΠΟΝΤΜΠΡΕΖΟΒΑ U19 -