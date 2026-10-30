Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα και την αντίδρασή του στα δυσάρεστα νέα για τον Γιαν Μοντέρο.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και έφτασε σε δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στη EuroLeague επικρατώντας με 84-78.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη στάθηκε στα δυσάρεστα νέα για τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο.

Αναλυτικά

«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στους φιλάθλους μας. Δεν ξέρω αν κάποιος υποτίμησε την Αρμάνι, όμως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη λίγκα. Το γεγονός ότι είχαμε μία ημέρα λιγότερη για να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διπλή αγωνιστική με δύο νίκες είναι κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου.

Αυτή την περίοδο μας λείπει λίγη ποιότητα, καθώς έχουμε εκτός τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Κόντσαρ και Ντόρσεϊ, ενώ ο Μιλουτίνοφ δεν είναι ακόμη έτοιμος. Όταν σου λείπει ταλέντο, πρέπει να καλύψεις αυτό το κενό μέσα από άλλους τομείς, όπως τα ριμπάουντ και τις προσωπικές μονομαχίες. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ασίστ, αλλά αυτό δεν με προβληματίζει.

Τα νέα για τον Γιαν ήταν αποκαρδιωτικά για εμάς. Είναι η ζωή μας αυτό το άθλημα και το να μαθαίνουμε κάτι τέτοιο μια ώρα πριν από το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα, όλοι μας είμαστε επηρεασμένοι και σκεπτικοί από αυτό που συνέβη.

Όπως είχα πει και πριν από μερικές εβδομάδες, στο ξεκίνημα της σεζόν δώσαμε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Αυτή δεν είναι η φυσική μας έδρα και γνωρίζαμε ότι θα είχαμε δύσκολο έργο στην αρχή της χρονιάς. Γι' αυτό κάθε νίκη έχει τη δική της σημασία».