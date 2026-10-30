Δείτε τα highlights της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68.