Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Τα highlights από την ήττα του τριφυλλιού
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Δείτε τα highlights της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68.
Tα highlights
@Photo credits: eurokinissi
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