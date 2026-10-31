Ο Μπαρτζώκας έχει πάντα τον τρόπο!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Ολυμπιακό που ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι (84-78) και έκανε το «2 στα 2» στη διπλή αγωνιστική με τη σφραγίδα του προπονητή του, αλλά και για την εξαιρετική επίδοση των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ και Εμπάι Εντζάι.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αποδεικνύει πως διαθέτει χαρακτήρα, αγωνιστική ταυτότητα και έναν προπονητή που ξέρει να βρίσκει λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Αρμάνι (84-78) στη Sunel Arena, για την 9η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη διπλή αγωνιστική, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη με 81-73 απέναντι στην Μπεσίκτας στην Τουρκία.

Δύο παιχνίδια, δύο νίκες και μια ομάδα που, παρά τα προβλήματα και τις σημαντικές απουσίες, συνεχίζει να υπηρετεί πιστά το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Με ουσιαστική παρουσία στην επίθεση και σημαντικές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία, έδωσε στον Ολυμπιακό την ώθηση που χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη, ενώ και αμυντικά έκανε σπουδαία δουλειά.

Δίπλα του, ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 23 πόντους και 4 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός μπορεί να γίνει για την επιθετική λειτουργία των Πειραιωτών. Με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα σουτ δύο πόντων (8/10), ο Βεζένκοβ αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων».

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πρόσφερε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και πολύτιμη ενέργεια στην άμυνα.

Ο Εντζάι έδωσε τη λύση εκεί που χρειαζόταν

Το μεγάλο κέρδος για τον Ολυμπιακό, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η επιθετική παραγωγή των πρωταγωνιστών του. Ήταν η ικανότητα του Μπαρτζώκα να προσαρμόσει το παιχνίδι της ομάδας στις ανάγκες της αναμέτρησης.

Με τον Εμπάι Εντζάι στο «5» και τον Βεζένκοφ στο «4», ο Ολυμπιακός βρήκε ένα σχήμα που του έδωσε αμυντική σταθερότητα και τη δυνατότητα να ελέγξει τις κρίσιμες κατοχές. Ο Εντζάι ανταποκρίθηκε στον ρόλο του, με την αμυντική του παρουσία να αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική στο φινάλε (έκανε και τάπα στον Άλεκ Πίτερς).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν δίστασε να εμπιστευτεί ένα διαφορετικό σχήμα, προσαρμόζοντας τη στρατηγική του στα δεδομένα του αγώνα. Δεν μένει προσκολλημένος σε μία λύση, αλλά αναζητά συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα.

Το επίτευγμα του Ολυμπιακού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οι απουσίες των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, η μακρά απουσία του Μοντέρο, αλλά και η περιορισμένη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, περιόρισαν τις διαθέσιμες επιλογές.

Την ίδια στιγμή, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίστηκε για μόλις 12 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, καθώς το προπονητικό επιτελείο επέλεξε να δώσει περισσότερο χώρο σε σχήματα με τον Εντζάι στη θέση του σέντερ.

Κι όμως, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να ανταποκριθεί. Δεν περίμενε να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες του για να παίξει το μπάσκετ που θέλει ο προπονητής του. Αντίθετα, αξιοποίησε όσους είχε διαθέσιμους, έπαιξε με ένταση στην άμυνα και βρήκε τις λύσεις που απαιτούσε η αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδίδει μαθήματα χρηστής διαχείρισης του ρόστερ του, ακόμη και μόταν μιλάμε για σύνθεση με πολλά προβλήματα και απουσίες. Ο Ολυμπιακός δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο ταλέντο των πρωταγωνιστών του, αλλά σε μια ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, η οποία επιτρέπει στην ομάδα να προσαρμόζεται και να παραμένει ανταγωνιστική, υλοποιώντας το πλάνο του προπονητή του.

Η αμυντική προσήλωση, η εμπιστοσύνη στους διαθέσιμους παίκτες και η ικανότητα να αλλάζει τα σχήματα ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της νίκης επί της Αρμάνι.

Το να διαχειρίζεσαι τόσες απουσίες και να καταφέρνεις να παίρνεις αποτελέσματα στην πιο απαιτητική Euroleague των τελευταίων ετών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται σχέδιο, ψυχραιμία, σωστή αξιολόγηση των δεδομένων και παίκτες που είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν όταν τους ζητηθεί.

Ο Μπαρτζώκας έδειξε ξανά πως μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό που έχει στα χέρια του, ακόμη και όταν οι επιλογές του είναι περιορισμένες. Έχει την δυνατότητα να παίρνει το 100% ακόμη και από τους παίκτες που έχουν ειδικούς ρόλους όπως ο νεαρός Πλώτας και αυτό είναι κάτι που δίνει ασφάλεια σε μια ομάδα όταν οι λύσεις περιορίζονται εξαιτίας πολλών απουσιών...

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