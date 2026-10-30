Οι δηλώσεις του Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 84-78.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 στη SUNEL Arena και πέτυχε την έβδομη νίκη του σε εννέα ματς στη φετινή EuroLeague. Ο ΜακΙντάιρ, που ήταν εκ των πρωταγωνιστών με 24 πόντους (2/3 βολές, 5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη, σε δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα στάθηκε στην ικανοποίηση του για τη νίκη και εκθείασε το ομαδικό πνεύμα που διέπει τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, ήταν δύσκολη εβδομάδα. Κάναμε καλή δουλειά, μπορούμε και καλύτερα στην άμυνα αλλά είμαι ικανοποιημένος που πήραμε τη νίκη. Είναι μεγάλη σεζόν, κάποιοι παίκτες ξεκίνησαν πιο ζεστοί και άλλοι θέλουν χρόνο.



Σε αυτή την ομάδα ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα έχει καλή βραδιά, σήμερα ήμασταν εγώ και ο Σάσα, την άλλη μέρα μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Τα εύσημα αξίζουν στον κόουτς που έστησε αυτή την ομάδα».