Οι δηλώσεις του Πέπε Ποέτα μετά την ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από τον Ολυμπιακό με 84-78 στη SUNEL Arena.

Η Αρμάνι Μιλάνο ηττήθηκε με 84-78 από τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena και υπέστη την όγδοη ήττα της σε εννέα αναμετρήσεις στη φετινή EuroLeague. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής των Λομβαρδών σε δηλώσεις του στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του οφείλει να είναι πιο κυνική για να φτάνει στη νίκη.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Το χειρότερο είναι όταν χάνεις παιχνίδια, τα οποία είναι κλειστά. Πρέπει να είμαστε πιο κυνικοί για να κερδίσουμε».