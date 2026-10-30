Ποέτα: «Πρέπει να είμαστε πιο κυνικοί»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι δηλώσεις του Πέπε Ποέτα μετά την ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από τον Ολυμπιακό με 84-78 στη SUNEL Arena.
Η Αρμάνι Μιλάνο ηττήθηκε με 84-78 από τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena και υπέστη την όγδοη ήττα της σε εννέα αναμετρήσεις στη φετινή EuroLeague. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής των Λομβαρδών σε δηλώσεις του στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του οφείλει να είναι πιο κυνική για να φτάνει στη νίκη.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Το χειρότερο είναι όταν χάνεις παιχνίδια, τα οποία είναι κλειστά. Πρέπει να είμαστε πιο κυνικοί για να κερδίσουμε».
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.