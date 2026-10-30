EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρε απέναντι στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague και αποχώρησε... λαβωμένος γνωρίζοντας την ήττα με 83-68.
Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
- Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83
- Εφές - Παναθηναϊκός 83-68
- 20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
- 21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
- 21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι
- 21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Η Βαθμολογία της Euroleague
- Παναθηναϊκός 7-2
- Βαλένθια 6-2
- Ολυμπιακός 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Ντουμπάι 6-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ζάλγκιρις 4-4
- Παρτίζαν 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Αναντολού Εφές 3-5
- Μπεσίκτας 3-5
- Βιλερμπάν 3-5
- Παρί 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-7
- Μπασκόνια 1-7
Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)
Τετάρτη (04/11)
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
Πέμπτη (05/11)
- 19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
- 20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
- 21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια
Πέμπτη (06/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
- 21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι
@Photo credits: eurokinissi
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