Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρε απέναντι στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague και αποχώρησε... λαβωμένος γνωρίζοντας την ήττα με 83-68.

Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73

Μακάμπι - Παρί 94-99

Ρεάλ - Φενέρ 95-76

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83

Εφές - Παναθηναϊκός 83-68

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

21;00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι

21;30 Βίρτους - Μπεσίκτας

21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 7-2 Βαλένθια 6-2 Ολυμπιακός 6-2 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-3 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3 Φενέρμπαχτσε 6-3 Ντουμπάι 6-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ζάλγκιρις 4-4 Παρτίζαν 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Αναντολού Εφές 3-5 Μπεσίκτας 3-5 Βιλερμπάν 3-5 Παρί 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Μπάγερν Μονάχου 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-7 Μπασκόνια 1-7

Επόμενη αγωνιστική (4/11-6/11)

Τετάρτη (04/11)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

Πέμπτη (05/11)

19:15 Αναντολού Εφές - Παρί

20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

Πέμπτη (06/11)