Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο με 84-78.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 στη SUNEL Arena και πέτυχε την έβδομη νίκη του σε εννέα ματς στη φετινή EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέγραψε 22 πόντους (4/6 βολές, 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 31 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο αστέρας των ερυθρόλευκων ευχήθηκε τα καλύτερα για την υγεία του Μοντέρο, μίλησε για την ποιότητα των Ιταλών και είπε πως ευελπιστεί την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα η ομάδα του να έχει επιστροφές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι κομμάτι του αθλητισμού οι τραυματισμοί, είναι άσχημο, κανείς δεν το περίμενε. Του ευχόμαστε υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και να επιστρέψει όταν νιώθει έτοιμος. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Είναι το ρίσκο που παίρνουμε.

Η Αρμάνι έχει ποιότητα, ταλέντο. Κάποιες φορές δυσκολεύεται, κάποιες παίζει καλύτερα. Όταν έχεις απουσίες, πρέπει να κάνεις 1-2 βήματα μπροστά και να δίνεις ακόμα περισσότερα. Δεν είχαμε το ίδιο βάθος. Δουλεύουμε σκληρά, θα ξεκουραστούμε. Ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επιστροφές, γιατί αντιμετωπίζουμε την πιο καυτή ομάδα στην Ευρωλίγκα.

Δεν παίζαμε καλή άμυνα στην αρχή της σεζόν. Είναι λογικό γιατί έχουμε νέους παίκτες. Αυτή είναι και ήταν η ταυτότητά μας. Κάναμε ένα βήμα προς τα εκεί απέναντι στην Φενέρ. Σε κάποια κομμάτια κάναμε το ίδιο. Πρέπει να ξεκινάμε από την άμυνα. Αλλά όλα είναι διαφορετικά όταν κερδίζεις».