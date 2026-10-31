Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των έντεκα αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις 31/10:
- Ουάσιγκτον Ουίζαρντς - Σάρλοτ Χόρνετς (31/10, 01:00)
- Μπόστον Σέλτικς - Σικάγο Μπουλς (31/10, 01:30)
- Μπρούκλιν Νετς - Ντιτρόιτ Πίστονς (31/10, 01:30)
- Φιλαδέλφεια Σίξερς - Νιου Γιορκ Νικς (31/10, 01:30)
- Τορόντο Ράπτορς - Ορλάντο Μάτζικ (31/10, 01:30)
- Μαϊάμι Χιτ - Ιντιάνα Πέισερς (31/10, 02:00)
- Ντάλας Μάβερικς - Χιούστον Ρόκετς (31/10, 02:00)
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Λος Άντζελες Κλίπερς (31/10, 02:00)
- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - Λος Άντζελες Λέικερς (31/10, 04:00)
- Φοίνιξ Σανς - Ντένβερ Νάγκετς (31/10, 04:00)
- Γιούτα Τζαζ - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (31/10, 21:00)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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