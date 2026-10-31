Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Τα highlights του ματς
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 και πλέον έχει επτά νίκες σε εννέα αγωνιστικές της EuroLeague. Για τους ερυθρόλευκους, ξεχώρισαν οι Βεζένκοβ, Γουόρντ και ΜακΙντάιρ, ενώ στις τελευταίες στιγμές του αγώνα καθοριστικός ήταν ο Εμπάι Εντζάι τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει το βλέμμα της στη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta).
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
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