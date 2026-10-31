Ο Ολυμπιακός έριξε στο... καναβάτσο την Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 και πανηγύρισε την 7η νίκη του σε 9 αγώνες στη φετινή EuroLeague. Τα highlights του ματς.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 και πλέον έχει επτά νίκες σε εννέα αγωνιστικές της EuroLeague. Για τους ερυθρόλευκους, ξεχώρισαν οι Βεζένκοβ, Γουόρντ και ΜακΙντάιρ, ενώ στις τελευταίες στιγμές του αγώνα καθοριστικός ήταν ο Εμπάι Εντζάι τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει το βλέμμα της στη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: