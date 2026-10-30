Ο πρωταθλητής Ευρώπης, δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην έδρα του. Υποδέχθηκαν την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και με τους ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ και Γουόρντ να ξεχωρίζουν, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 84-78.

Ο Ολυμπιακός έδειξε καρδιά πρωταθλητή κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και έφτασε σε δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στη EuroLeague. Για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, έφτασε σε μία πολύ σημαντική νίκη με 84-78, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 7-2. Ένα παιχνίδι που ξανά οι απουσίες στην περιφέρεια, δεν έλειπαν, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν άριστα τη δουλειά τους, με τους ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ και Γουόρντ να πρωταγωνιστούν.

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Το ματς

Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Ράιτ να απαντάει με δύο δίποντα για το πρώτο προβάδισμα της Αρμάνι (4-2) στο 08:49. Με τρίποντο του ΜακΙντάιρ και δίποντο του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 7-4 στο 07:15, όμως ο Κόουλ με δύο τρίποντα, είχε κάνει το 7-10 στο 06:31. Στο 03:54, μετά από δίποντα των Βεζένκοβ και ΜακΙντάιρ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους (16-14). Με σερί 9-0 από το 02:25 (Παπανικολάου), μέχρι τα 00:06 (Βεζένκοβ), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 25-17, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου προηγούνταν με 25-19.

Ο Γκούντουριτς είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Γουόρντ να απαντάει για το 27-21 στο 09:13. Με επιμέρους σκορ 8-2 από το 08:04 (Γκούντουριτς) μέχρι το 06:03 (Μπάρνελ), το Μιλάνο είχε περάσει μπροστά με 32-31. Ο Πλώτας είχε πετύχει το πρώτο του καλάθι στη EuroLeague για το 33-32, με τον Μάθιους να απαντάει με τρίποντο (33-35) στο 05:33. Με επιμέρους σκορ 9-3, οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 44-40 στο 01:58, όμως στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν ισόπαλο 44-44.

Ο Ράιτ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Γουόρντ (δίποντο) και Βεζένκοβ (τρίποντο), να απαντάνε για το 49-46 στο 08:39. Με τέσσερις πόντους του Χολ, το σκορ ήταν 53-48 στο 06:37, με τον Πίτερς να μειώνει με δίποντο σε 53-50 στο 06:18. Με πέντε πόντους του Βεζένκοβ, οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 64-58 στο 02:37. Ο Χολ είχε μειώσει με βολή σε 66-61 στο 01:35, όμως με τρίποντο του ΜακΙντάιρ, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 69-61 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Γουόρντ είχε πετύχει δίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Γκούντουριτς να απαντάει για το 71-63 στο 09:14. Με τρίποντο ο Γουόρντ είχε κάνει το 74-63, με την Αρμάνι να μειώνει σε 74-70 στο 04:28 με σερί 7-0. Οι Εντζάι και Τζόσεφ είχαν σκοράρει για το 79-73 στο 01:16, με τον Μπολμάρο να μειώνει σε 79-76 με τρίποντο. Ο Ολυμπιακός με τρεις βολές είχε κάνει το 82-76, ενώ έφτασε στη νίκη με 84-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Είχε σε εξαιρετική βραδιά τους ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ και Γουόρντ, ενώ έπαιξε καλές άμυνες σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού.

MVP O… Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος έκανε την κορυφαία του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, έχοντας 24 πόντους (2/3 βολές, 5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 22 πόντους (4/6 βολές, 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 31 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Αρ Τζέι Κόουλ, έχοντας 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος σε 12 λεπτά είχε 2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 φάουλ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι τρεις κορυφαίοι του Ολυμπιακού, ήταν και αυτοί που χρειάστηκε να παίξουν περισσότερο, με τους ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ και Γουόρντ να αγωνίζονται για πάνω από 30 λεπτά.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Olympiacos Piraeus 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 C. Miller-Mcintyre * 31:57 24 5/10 50.0% 4/9 44.4% 2/3 66.7% 1 2 3 4 3 3 0 0 19 3 T. Ward * 33:57 14 4/5 80.0% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0 3 3 3 3 3 1 0 17 9 N. Plotas 12:14 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 14 S. Vezenkov * 31:52 23 8/10 80.0% 1/4 25.0% 4/6 66.7% 1 3 4 1 2 2 0 0 22 16 K. Papanikolaou * 22:44 8 1/2 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 2 3 1 1 1 3 0 11 24 M. Ndiaye 20:00 3 1/1 100.0% 0/1 0.0% 1/3 33.3% 2 1 3 2 2 2 1 1 5 33 N. Milutinov 04:38 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 -1 34 C. Joseph 17:16 4 2/2 100.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 3 1 1 0 3 42 B. Dunston 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall * 13:01 4 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 0 3 2 3 0 0 0 5 55 J. Konchar 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 T. Jones 12:21 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 0 Team/Coaches 2 2 4 0 0 1 0 0 TOTAL 200:00 84 25/37 67.6% 8/21 38.1% 10/16 62.5% 12 16 28 14 21 14 6 1 89