Μπαρτζώκας: «Θα κοιτάξουμε στην αγορά αν υπάρχει και τι υπάρχει»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο και με αφορμή την

Στην αρχική του τοποθέτηση μετά το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για τον Μοντέρο. Ολοι είμαστε πολύ στενοχωρημένοι για αυτό που του συνέβη, δεν θα τον έχουμε στη διάθεσή μας για έξι μήνες. Του ευχόμαστε να αναρώσει γρήγορα και να γυρίσει με την ίδια επιθυμία, το ίδιο κίνητρο και το ίδιο ταλέντο. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ότι χρειάζεται για να μείνει ο Ολυμπιακός στη θέση που του αξίζει. Από αυτή την προοπτική, ήταν πολύ σημαντικό που νικήσαμε. Είχαμε μία μέρα λιγότερη από το Μιλάνο να ξεκουραστούμε. Είχαμε το ταξίδι, ενώ είχαμε τόσες απουσίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Θέλω να δώσω τον σεβασμό μου στο Μιλάνο, γιατί έκανε δύο εξαιρετικά παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τις δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Σε λεπτομέρειες χάσανε το προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα έμειναν ως στο τέλος στη διεκδίκηση της νίκης. Είναι άλλο ένα παράδειγμα ότι στη EuroLeague δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, ιδικά παιχνίδια που υπολογίζεις από πριν ότι θα τα κερδίσεις σίγουρα, δεν είναι έτσι».

Αν είναι από τις πιο σημαντικές νίκες της ομάδας και άμα θα μπορούσε να πάρει περισσότερα από τους ψηλούς: «Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά σήμερα δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση. Ξέρετε, είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση η Ευρωλίγκα. Παίζεις κάθε δεύττερη μέρα παιχνίδια χωρίς αύριο. Χάνεις ένα παιχνίδι στην έδρα σου και τρέχεις όλη τη χρονιά να το καλύψεις. Αυτό που με ανησυχεί, είναι ότι δύο παίκτες της Ρεάλ τραυματίστηκαν, ο Μίροτιτς, ο Σατοράνσκι, ο Μοντέρο. Ομως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό για τις ομάδες να παίζουν τέσσερα ματς τη βδομάδα. Το τρία παιχνίδια τη βδομάδα, θεωρείται το εύκολο κομμάτι πλέον. Τα παιχνίδια δεν έχουν την ίδια σημασία με το ΝΒΑ. Εδώ κάθε νίκη είναι τόσο σημαντική και δημιουργεί πίεση κάθε ήττα. Η νίκη σήμερα ήταν πολύ σημαντική και νιώθω εξουθενωμένος. Δεν υποτιμώ καμία νίκη. Ολοι λέγαμε την Μπεσίκτας θα είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά, αλλά αυτά τα ματς όπως σήμερα είναι τα πιο δύσκολα. Ελπίζω η κρίση μου να μην είναι λάθος, αλλά η ομάδας μας αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο. Είμαστε πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης και έχουμε τραυματισμούς. Τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, αλλά χρειαζόμαστε τους φιλάθλους. Η δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού είναι τεράστια, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει κόσμος μόνο στο τέλος της χρονιάς. Μία έκκλιση κάνω, δεν θέλω να κρίνω».

Αν είναι η πιο δύσκολη διαχείριση αντικατάστασης παίκτη: «Νομίζω πως ναι.Ολοι ξέρουμε το ταλέντο του Μοντέρο, αλλά ήμουν εντυπωσιασμός με αυτά που έχω δει, το οποίο μεταφράζει και σε νίκες. Η ζωή είναι έτσι γενικά και είναι δύσκολο για εμάς και οι σκληροί πρέπει να φανούν τώρα. Θα κοιτάξουμε στην αγορά αν υπάρχει και τι υπάρχει. Οι πρόεδροι θα βοηθήσουν την ομάδα. Πιστεύουμε στον Κόντσαρ και δεν είναι κάτι που μου αρέσει να βάλω τώρα έναν παίκτη να παίξει που δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Σιγά σιγά θα μαζευτούμε, ο Εβάν θα γυρίσει την άλλη βδομάδα, ο Μιλουτίνοφ θα είναι πιο έτοιμος. Εχοντας παίξει τα περισσότερα παιχνίδια εκτός, πρέπει να συνεχίσουμε, έχουμε το καλύτερο ρεκόρ.»

Για τον Κόντσαρ αν θα παίξει στην Ελλάδα: «Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε τον Κόντσαρ τώρα στο πρωτάθλημα. Εχουμε μία αλλαγή και είναι πολλά τα παιχνίδια για να ρισκάρουμε. Το τέλειο θα ήταν να παίξει με το Περιστέρι για να προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Νομίζω πρέπει να κάνουν ένα step up παίκτες όπως ο Πλώτας, ο Καραγιαννίδης, ο Νετζήπογλου. Ολοι θα χρειαστούν στον Ολυμπιακό, σε όλους πιστεύουμε».

Για τους γκαρντ: «Η πιο κομβική θέση είναι ο point guard. Στατιστικά χάνεις 2-3 παίκτες σε κάθε παιχνίδι. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 3-4. Ιδανικά θα θέλαμε να έχουν έναν ακόμη παίκτη, αλλά είμαι ικανοποιημένος από τον ΜακΙντάιρ και τον Τζόσεφ, αλλά και τον Πλώτα. Νομίζω θέλουμε οπωσδήποτε και θα δούμε στην αγορά.»

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Εγώ θέλω και τον Τάιλερ. Ήταν σημαντικός και πέρυσι, βοήθησε πολύ την ομάδα. Το mindset του καθενός πρέπει να είναι αυτό που απαιτείται για να βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Δεν έχω κρατήσει ποτέ κακία σε κάποιον παίκτη. Προκειμένου να κερδίζει ο Ολυμπιακός, μπορώ να κάνω τα πάντα σε ηθικό επίπεδο. Δεν έχω εγωισμούς απέναντι στους παίκτες. Πρέπει, όμως, και εκείνοι να θέλουν να βρίσκονται εδώ και να εκτιμούν αυτό που έχουν. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα στην οποία όλοι θέλουν να αγωνίζονται, με ένα πρόγραμμα που έχει αποδειχθεί επιτυχημένο όλα αυτά τα χρόνια. Αν ήμουν παίκτης, θα ήθελα να αποτελώ μέρος αυτού του ελκυστικού πρότζεκτ και το πιστεύω πραγματικά. Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που μας προσφέρει η ομάδα. Οι παίκτες είναι παιδιά, υπάρχουν κάποιες φορές εγωισμοί, επηρεάζονται και από τον περίγυρό τους και έτσι δημιουργούνται τέτοιου είδους ζητήματα. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι ανοιχτός να του δώσω τη δυνατότητα να το κάνει».