Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Εγώ δεν κρατάω σε κανέναν κακία, είμαι ανοικτός σε όποιον θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τοποθετήθηκε για το ζήτημα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει με το 2/2 τη διπλή αγωνιστική της ΕuroLeague παίρνοντας τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στη SUNNEL Arena.

O Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε και για την κατάσταση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά

«Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Εγώ θέλω και τον Τάιλερ. Ήταν σημαντικός και πέρυσι, βοήθησε πολύ την ομάδα. Το mindset του καθενός πρέπει να είναι αυτό που απαιτείται για να βρίσκεται στον Ολυμπιακό.

Δεν έχω κρατήσει ποτέ κακία σε κάποιον παίκτη. Προκειμένου να κερδίζει ο Ολυμπιακός, μπορώ να κάνω τα πάντα σε ηθικό επίπεδο. Δεν έχω εγωισμούς απέναντι στους παίκτες. Πρέπει, όμως, και εκείνοι να θέλουν να βρίσκονται εδώ και να εκτιμούν αυτό που έχουν.

Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα στην οποία όλοι θέλουν να αγωνίζονται, με ένα πρόγραμμα που έχει αποδειχθεί επιτυχημένο όλα αυτά τα χρόνια. Αν ήμουν παίκτης, θα ήθελα να αποτελώ μέρος αυτού του ελκυστικού πρότζεκτ και το πιστεύω πραγματικά. Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που μας προσφέρει η ομάδα.

Οι παίκτες είναι παιδιά, υπάρχουν κάποιες φορές εγωισμοί, επηρεάζονται και από τον περίγυρό τους και έτσι δημιουργούνται τέτοιου είδους ζητήματα. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι ανοιχτός να του δώσω τη δυνατότητα να το κάνει».