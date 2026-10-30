Εισαγωγή: Η Μπεσίκτας επέστρεψε από το -10 στο τελευταίο πεντάλεπτο, με τον Λόνι Γουόκερ να δίνει το σύνθημα και τον Μόργκαν να υπογράφει ένα απίθανο φινάλε με τρίποντο στην εκπνοή για το 103-101 απέναντι στη Βίρτους.

Η Μπεσίκτας πέτυχε μια απίθανη ανατροπή στην Μπολόνια, μετατρέποντας σε θρίαμβο ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει χαθεί. Η Βίρτους είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και στο 36ο λεπτό βρέθηκε στο +10 (91-81), όμως οι φιλοξενούμενοι δεν παράτησαν την προσπάθεια.

Με τον Λόνι Γουόκερ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και τον Μόργκαν να ευστοχεί σε τρίποντο στα τελευταία δέκατα του δευτερολέπτου, η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ολοκλήρωσε μια συγκλονιστική ανατροπή, επικρατώντας με 103-101.

Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας: Το ματς

Η Μπεσίκτας μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και με τους Γκέιμπριελ και Γουίλμπεκιν να δίνουν λύσεις προηγήθηκε με 11-5 στο 4ο λεπτό. Η Βίρτους, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, με τον Άλστον να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης και τον Μουρ να ακολουθεί, οδηγώντας τους Ιταλούς στο 18-16. Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε στη συνέχεια δράση για την Μπεσίκτας, σημειώνοντας πέντε διαδοχικούς πόντους, όμως ο Χάκετ διαμόρφωσε το 24-24.

Στη δεύτερη περίοδο, η Βίρτους ανέβασε την έντασή της και με ένα επιμέρους 11-2, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Κοκίλα, ξέφυγε με επτά πόντους (35-28) στο 13'. Οι Γουίλμπεκιν και Γουόκερ κράτησαν την τουρκική ομάδα κοντά στο σκορ (41-36), ωστόσο ένα γρήγορο σερί επτά αναπάντητων πόντων έφερε τους γηπεδούχους στο +12 (51-39). Η Μπεσίκτας, πάντως, αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα, με τους Γουόκερ και Ουγκουρλού να μειώνουν σε 54-47.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς περισσότεροι παίκτες της ομάδας του Αλιμπίγεβιτς μπήκαν στην εξίσωση, στηρίζοντας τον Γουόκερ. Η Μπεσίκτας επέστρεψε δυναμικά και πέρασε μπροστά με 64-61 στο 27ο λεπτό. Η Βίρτους δεν άφησε, όμως, το παιχνίδι να της ξεφύγει, ανακτώντας το προβάδισμα και μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο μπροστά στο σκορ με 74-70.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Μπεσίκτας πλησίασε ξανά σε απόσταση αναπνοής (77-76), έπειτα από ένα επιμέρους 6-3, αναγκάζοντας τον Κλίντμαν να δώσει λύση για τους Ιταλούς. Η Βίρτους έδειξε χαρακτήρα στο κρίσιμο σημείο και με τον Μάρκους Καρ να αναλαμβάνει δράση, έφτασε εκ νέου σε διψήφια διαφορά (91-81) στο 36'. Η Μπεσίκτας επιχείρησε την τελευταία της αντεπίθεση στα λεπτά που απέμεναν και κατάφερε την ανατροπή με τον εντυπωσιακό Λόνι Γουόκερ και το καθοριστικό τρίποντο του Μόργκαν στα τελευταία δέκατα του δευτερολέπτου χαριζοντας στην ομάα του την επεισοδιακή νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 54-47, 74-70, 101-103

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Δεν πτοήθηκε στο φινάλε, έδειξε χαρακτήρα και έκανε την ανατροπή.

MVP O… Λόνι Γουόκερ με 30 πόντους, 7/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σκότι Γουίλμπεκιν με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο και Γουένιεν Γκέιμπριελ με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ με 19 πόντους 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπράουν για την Μπεσίκτας που είχε αρνητικο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η τεράστια διαφορά στα ριμπάουντ (45-27) που δεν έπαιξε ρόλο εν τέλει στο ματς. Οι 10-28 πόντοι από λάθη του αντιπάλου και 28-9 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας.

Virtus Bologna # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT Rebounds AST STL TO BLK Fouls PIR +/- M/A % M/A % M/A % O D T F A C D 0 R. Bello 14:23 8 1/2 50.0% 1/2 50.0% 3/6 50.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 2 5 11 10 1 T. Frazier * 22:48 15 2/4 50.0% 3/5 60.0% 2/2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 10 14 2 M. Carr * 22:41 11 2/6 33.3% 1/6 16.7% 4/4 100.0% 1 2 3 5 2 1 0 0 2 2 11 8 3 K. Kokila 13:46 11 5/5 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 2 2 13 19 7 D. Casarin 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 W. Moore 22:19 13 4/6 66.7% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 11 26 9 K. Edwards * 25:54 2 1/1 100.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 7 7 3 0 1 0 0 1 0 8 11 21 D. Alston Jr. * 25:00 19 2/5 40.0% 4/5 80.0% 3/4 75.0% 2 2 4 1 0 2 0 0 1 3 18 2 23 D. Hackett 13:43 6 2/2 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 11 12 31 A. Diarra 17:13 8 2/4 50.0% 0/0 0.0% 4/6 66.7% 4 3 7 1 1 1 0 0 3 4 12 0 34 B. Klintman 13:12 5 1/1 100.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 4 4 1 0 2 0 0 2 0 6 12 35 M. Diouf * 09:01 3 0/2 0.0% 0/0 0.0% 3/6 50.0% 3 1 4 1 1 1 0 0 3 5 3 12 Team / Total 200:00 101 22/38 57.9% 11/27 40.7% 24/33 72.7% 17 28 45 18 8 14 0 1 19 24 124 - Head coach: Alex Mumbru