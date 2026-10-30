Ομπράντοβιτς: «Είχα προειδοποιήσει τους παίκτες μου, αν δεν παίξουμε άμυνα τα πράγματα θα είναι δύσκολα»

Διαβάστε όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη και έφυγε με βαριά ήττα από την έδρα της Αναντολού Εφές (83-68).

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι «πράσινοι» κατά τη διάρκεια του ματς τονίζοντας τη σημασία της άμυνας.

Αναλυτικά

«Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου συγχαίροντας την Αναντολού Εφές. Έπαιξαν πολύ καλό παιχνίδι και άξιζαν τη νίκη. Εμείς κάναμε καλή δουλειά στην πρώτη περίοδο, αλλά θεωρώ ότι δεν αγωνιστήκαμε στο επίπεδο της EuroLeague ούτε παρουσιάσαμε την απόδοση που θα έπρεπε. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι και να καταλάβουμε γιατί δεν καταφέραμε να παίξουμε όπως έπρεπε μέχρι το τέλος της βραδιάς».

Για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του ματς: «Δεν παίξαμε με συγκέντρωση. Η Εφές πέτυχε 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο στο transition. Ήταν πόντοι στο ανοιχτό γήπεδο, από εύκολες καταστάσεις. Εμείς κάναμε 10 λάθη και εκείνοι τελείωσαν τις φάσεις κοντά στο καλάθι με 16 εύστοχα σουτ σε 18 προσπάθειες. Δεν υπήρχε καθόλου άμυνα. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ξεκινάμε από την άμυνα. Αν δεν παίξουμε άμυνα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.

Θεωρώ ότι δεν κάναμε καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Είχα προειδοποιήσει τους παίκτες μου και τους είχα ενημερώσει σχετικά. Τους είχα πει να μην παρασυρθούν από την εικόνα που είχε παρουσιάσει η Αναντολού Εφές στο παιχνίδι της πριν από δύο βράδια. Τους είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα.

Όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, κατά τη γνώμη μου, η επίθεση έχει να κάνει με τις αποφάσεις που παίρνεις. Σήμερα, οι αποφάσεις μας δεν ήταν στο επίπεδο που απαιτεί η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και, φυσικά, πρέπει να παίζουμε ως ομάδα. Αυτό είναι το βασικό και το σημαντικότερο απ' όλα».