Μπαρτζώκας: «Τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, αλλά χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απηύθυνε έκκληση προς τους φιλάθλους για τη δυναμική παρουσία τους στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει με το 2/2 τη διπλή αγωνιστική της ΕuroLeague παίρνοντας τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το θετικό αποτέλεσμα μίλησε μεταξύ άλλων τη σημασία που έχει ο κόσμος να δείχνει την υποστήριξη του με την παρουσία του.

Αναλυτικά

Αν είναι από τις πιο σημαντικές νίκες της ομάδας και άμα θα μπορούσε να πάρει περισσότερα από τους ψηλούς: «Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά σήμερα δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση. Ξέρετε, είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση η Ευρωλίγκα. Παίζεις κάθε δεύττερη μέρα παιχνίδια χωρίς αύριο. Χάνεις ένα παιχνίδι στην έδρα σου και τρέχεις όλη τη χρονιά να το καλύψεις. Αυτό που με ανησυχεί, είναι ότι δύο παίκτες της Ρεάλ τραυματίστηκαν, ο Μίροτιτς, ο Σατοράνσκι, ο Μοντέρο. Ομως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό για τις ομάδες να παίζουν τέσσερα ματς τη βδομάδα. Το τρία παιχνίδια τη βδομάδα, θεωρείται το εύκολο κομμάτι πλέον. Τα παιχνίδια δεν έχουν την ίδια σημασία με το ΝΒΑ. Εδώ κάθε νίκη είναι τόσο σημαντική και δημιουργεί πίεση κάθε ήττα. Η νίκη σήμερα ήταν πολύ σημαντική και νιώθω εξουθενωμένος. Δεν υποτιμώ καμία νίκη. Ολοι λέγαμε την Μπεσίκτας θα είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά, αλλά αυτά τα ματς όπως σήμερα είναι τα πιο δύσκολα. Ελπίζω η κρίση μου να μην είναι λάθος, αλλά η ομάδα μας αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο. Είμαστε πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης και έχουμε τραυματισμούς. Τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, αλλά χρειαζόμαστε τους φιλάθλους. Η δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού είναι τεράστια, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει κόσμος μόνο στο τέλος της χρονιάς. Μία έκκληση κάνω, δεν θέλω να κρίνω».