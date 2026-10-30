Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στο Instagram της ευχήθηκε περαστικά στον πολύ μεγάλο άτυχο Ζαν Μοντέρο.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Ζαν Μοντέρο. Η πειραϊκή ΠΑΕ στέκεται - και αυτή - στο πλευρό του μεγάλου άτυχου και μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού ευχόμενη στην ανάρτησή της το επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Δείτε πιο κάτω το σχετικό Insta Story της ΠΑΕ Ολυμπιακός.