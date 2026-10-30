Ολυμπιακός: Στο πλευρό του Μοντέρο και η ποδοσφαιρική ομάδα
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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στο Instagram της ευχήθηκε περαστικά στον πολύ μεγάλο άτυχο Ζαν Μοντέρο.
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Ζαν Μοντέρο. Η πειραϊκή ΠΑΕ στέκεται - και αυτή - στο πλευρό του μεγάλου άτυχου και μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού ευχόμενη στην ανάρτησή της το επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Δείτε πιο κάτω το σχετικό Insta Story της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
@Photo credits: eurokinissi
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