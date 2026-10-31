Οι δηλώσεις του Τάισον Γουόρντ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 84-78.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 7-2 στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena. Ο Τάισον Γουόρντ ήταν συγκλονιστικός, αφού κατέγραψε 14 πόντους με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στον Γιαν Μοντέρο, στο ομαδικό πνεύμα των Πειραιωτών και στον Νίκο Πλώτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόρντ:

Για τον Μοντέρο:

«Είναι αποκαρδιωτικό, είμαστε λυπημένοι. Είναι νέος. Μας αρέσει να παίζουμε μαζί του, είναι ξεχωριστά τα όσα προσφέρει στο γήπεδο. Δυστυχώς, κάποιες φορές το μπάσκετ είναι σκληρό. Θα είμαστε στο πλευρό του, θα τον βοηθήσουμε. Ξέρω ότι θέλει να μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Θα είμαστε στο πλευρό του και θα τον υποστηρίξουμε».

Για το 2/2 στην διαβολοβδομάδα:

«Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιείς δικαιολογίες. Να σε νοιάζουν πράγματα που δεν ελέγχεις. Είμαστε επαγγελματίες. Το μπάσκετ δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το να κάνεις την δουλειά σου είναι. Εμφανιζόμαστε όλοι όταν έχουμε απουσίες και αυτή η εβδομάδα είναι απόδειξη του χαρακτήρα».

Για το προπονητικό σταφ:

«Μας τονίζουν συνέχεια να κάνουμε ό,τι ζητούν. Δεν είναι εύκολο να πας από ματς σε ματς και από το να έχεις τρομερούς 1v1 παίκτες στο να μπαίνουν άλλοι σε αυτή την θέση και να πρέπει να προσαρμοστείς. Αυτό έγινε με την Φενέρ. Βρήκαμε τον ρυθμό μας, παίκτες έδωσαν ενέργεια. Οι προπονητές μας έβαλαν στην σωστή θέση. Τα εύσημα σε αυτούς».

Για τον Πλώτα:

«Είναι ωραίο να βλέπεις έναν τόσο νέο παίκτη να παίρνει ευκαιρίες. Θέλω να είμαι δίπλα του, είναι νέος, βασίζεται στην άμυνα. Όταν μπαίνει ξέρω ότι θα δώσει έμφαση στην άμυνα, θέλω να τον βοηθήσω. Θέλω να του μάθω ότι αν κάνει τα μικρά πράγματα ίσως βρεις 5, 7 ,10 λεπτά, κάτι που δεν περιμένεις ίσως γίνει. Δεν είμαι μέντορας, αλλά μου αρέσει να βοηθάει. Θέλω να κερδίζω όσο περισσότερο μπορώ».