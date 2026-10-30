Με τους Τάι Τάι Ουάσινγκτον (21 πόντους) και Πάτι Μιλς (20 πόντους) η Βιλερμπάν επικράτησε (94-79) της Μπασκόνια που παραπαίει για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η Βιλερμπάν δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Μπασκόνια κερδίζοντας (94-79) στην LDLC Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague με τους Τάι Τάι Ουάσινγκτον (21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Πάτι Μιλς (20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ) να κάνουν τη διαφορά.

Η Γαλλική ομάδα μετράει πλέον 4 νίκες και 5 ήττες, ενώ οι Βάσκοι που πραγματοποιούν το χειρότερο ξεκίνημα σεζόν (1-8) στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα περίμεναν όλα από τον Κένεθ Φαρίντ (17 πόντους, 8 ριμπάουντ), ενώ θετική εικόνα είχε και ο Μάρτσιο Σάντος (13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Βιλερμπάν-Μπασκόνια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βιλερμπάν επέβαλλε τον ρυθμό της και με τους Ουάσινγκτον και Κρόουντερ είχε τον έλεγχο (26-16 στο 10') παίζοντας πολύ καλή άμυνα. Η Μπασκόνια που μοιάζει να παραπαίει παρότι άλλαξε προπονητή και ανέλαβε ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς δεν έχει αλλάξει τίποτε αγωνιστικά και αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα της. Ο Κένεθ Φαρίντ και ο Μάρτσιο Σάντος ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση αλλά ήταν δύσκολο (49-39 στο 20').

Η γαλλική ομάδα σούταρε με 53.8% στα τρίποντα (7/13) και είχε 11 ασίστ για 8 λάθη, ενώ οι Βάσκοι είχαν το «φτωχό» 13.3% (2/15) στα τρίποντα! Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς με τους Ουάσινγκτον και Μιλς η Βιλερμπάν άνοιξε κι άλλο το σκορ φτάνοντας τη διαφορά στο +16 (75-59 στο 30'), με την Μπασκόνια να τα περιμένει όλα από τους Φαρίντ και Σάντος. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να επικράτησαν επιμέρους στο τέταρτο δεκάλεπτο (19-20), αλλά είχε χαθεί το παιχνίδι στις τρεις περιόδους.

