Βιλερμπάν-Μπασκόνια 94-79: Κυριάρχησε με Ουάσινγκτον-Μιλς
Η Βιλερμπάν δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Μπασκόνια κερδίζοντας (94-79) στην LDLC Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague με τους Τάι Τάι Ουάσινγκτον (21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Πάτι Μιλς (20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ) να κάνουν τη διαφορά.
Η Γαλλική ομάδα μετράει πλέον 4 νίκες και 5 ήττες, ενώ οι Βάσκοι που πραγματοποιούν το χειρότερο ξεκίνημα σεζόν (1-8) στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα περίμεναν όλα από τον Κένεθ Φαρίντ (17 πόντους, 8 ριμπάουντ), ενώ θετική εικόνα είχε και ο Μάρτσιο Σάντος (13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα).
Βιλερμπάν-Μπασκόνια: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βιλερμπάν επέβαλλε τον ρυθμό της και με τους Ουάσινγκτον και Κρόουντερ είχε τον έλεγχο (26-16 στο 10') παίζοντας πολύ καλή άμυνα. Η Μπασκόνια που μοιάζει να παραπαίει παρότι άλλαξε προπονητή και ανέλαβε ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς δεν έχει αλλάξει τίποτε αγωνιστικά και αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα της. Ο Κένεθ Φαρίντ και ο Μάρτσιο Σάντος ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση αλλά ήταν δύσκολο (49-39 στο 20').
Η γαλλική ομάδα σούταρε με 53.8% στα τρίποντα (7/13) και είχε 11 ασίστ για 8 λάθη, ενώ οι Βάσκοι είχαν το «φτωχό» 13.3% (2/15) στα τρίποντα! Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς με τους Ουάσινγκτον και Μιλς η Βιλερμπάν άνοιξε κι άλλο το σκορ φτάνοντας τη διαφορά στο +16 (75-59 στο 30'), με την Μπασκόνια να τα περιμένει όλα από τους Φαρίντ και Σάντος. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να επικράτησαν επιμέρους στο τέταρτο δεκάλεπτο (19-20), αλλά είχε χαθεί το παιχνίδι στις τρεις περιόδους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.