Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των Πειραιωτών

Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού για τη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μετά την έβδομη νίκη του στη φετινή EuroLeague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Το ματς θα διεξαχθεί την Παρασκευή 06/11 και το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 21:15.