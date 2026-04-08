EuroLeague: Η Βαθμολογία μετά το τέλος της 36ης αγωνιστικής
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το τέλος της 36ης αγωνιστικής.
Η Μονακό σε ένα ματς «θρίλερ» κατάφερε να επικρατήσει της Βιλερμπάν με 81-76 και παρέμεινε... ζωντανή για τα play-in.
Στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής η Αναντολού Εφές κέρδισε στην παράταση την Παρτίζαν με 79-72.
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 24-12
- Βαλένθια 23-13
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις 21-15
- Μονακό 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Dubai Basketball 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Παρτίζαν 15-21
- Παρί 14-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 11-25
- Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Τα αποτελέσματα
Μ. Τρίτη 07/04
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80
- Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77
- Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81
- Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
- Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93
- Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96
- Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου 80-85
- Μπασκόνια-Μακάμπι 101-98
Μ. Τετάρτη 8/4
Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)
09/04
- Xάποελ - Ολυμπιακός (19:30)
- Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)
- Αρμάνι - Μπάγερν (21:30)
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός (21:45)
- Παρί - Μακάμπι (22:00)
10/04
- Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)
- Ντουμπάι - Εφές (21:00)
- Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)
- Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
