Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το τέλος της 36ης αγωνιστικής.

Η Μονακό σε ένα ματς «θρίλερ» κατάφερε να επικρατήσει της Βιλερμπάν με 81-76 και παρέμεινε... ζωντανή για τα play-in.

Στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής η Αναντολού Εφές κέρδισε στην παράταση την Παρτίζαν με 79-72.

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Τα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 07/04

Μ. Τετάρτη 8/4

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

09/04

Xάποελ - Ολυμπιακός (19:30)

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)

Αρμάνι - Μπάγερν (21:30)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί - Μακάμπι (22:00)

10/04