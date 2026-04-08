Η Μπασκόνια με πολύ καλή εμφάνιση των Λουβαβού-Καμπαρό και Φόρεστ έκαμψε την αντίσταση (101-98) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Με καταιγιστικό τρίτο 10λεπτο η Μπασκόνια επικράτησε (101-98) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι «έτρεξε» ένα σερί 40-19 στο τρίτο 10λεπτο και άλλαξε το σκηνικό με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό (21 πόντους) και τον Τρεντ Φόρεστ (19 πόντους).

Την ίδια στιγμή οι Ισραηλινοί είχαν τον Τζίμι Κλαρκ (26 πόντους), τον Λόνι Γουόκερ (23 πόντους) και τον Ρόμαν Σόρκιν (22 πόντους) σε καλή βραδιά, αλλά η χαμγηλή παραγωγικότητα στο δεύτερο (17 πόντοι) και τρίτο (19 πόντοι) δεκάλεπτο έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ήττα. Η Μπασκόνια πλέον έχει ρεκόρ 12-24 στη Euroleague, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετράει 18 νίκες και 17 ήττες.



Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Μακάμπι από τα πρώτα λεπτά είχε τον έλεγχο του ρυθμού και με τους Τζίμι Κλαρκ και Λόνι Γουόκερ στην περιφέρεια και τον Ρόμαν Σόρκιν στη ρακέτα πήρε μια σημαντική διαφορά με εξαιρετική επίθεση (28-36 στο 10’) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας ένα προβάδισμα 9 πόντων (44-53 στο 20’).

Στο τρίτο 10λεπτο οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι έκρυψαν τη μπάλα και με το επιμέρους 40-19 το οποίο ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής εμφάνισης του Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και του Τρεντ Φόρεστ προσπέρασαν με +14 (84-70 στο 30’) τους Ισραηλινούς και στην τελευταία περίοδο με τη χαλάρωση που επέδειξε η Μπασκόνια μπόρεσαν απλώς να μειώσουν τη διαφορά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-36, 44-53, 84-70, 101-98.

Ο MVP: Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 29:39 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ της Μπασκόνια ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για την ανατροπή του σκηνικού με την Μακάμπι.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μακάμπι επικράτησε (89-83) της Μπασκόνια στο Βελιγράδι για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Baskonia Vitoria-Gasteiz MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 0 M. Howard 16:06 9 3/5 60% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 2 4 0 0 0 +14 10 1 M. Diakite * 26:32 11 5/9 55.6% 4/6 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 6 6 1 4 3 1 2 +1 12 3 M. Nowell 21:22 12 4/8 50% 2/2 100% 2/6 33.3% 2/2 100% 0 1 1 5 6 1 1 0 +4 16 4 R. Villar 06:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 4 0 1 0 +3 0 5 E. Omoruyi * 22:53 7 2/8 25% 2/5 40% 0/3 0% 3/4 75% 0 3 3 2 4 5 0 2 -4 -2 9 T. Luwawu-Cabarrot * 21:44 21 8/10 80% 7/8 87.5% 1/2 50% 4/4 100% 0 3 3 2 4 1 1 0 +4 26 10 M. Spagnolo 07:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 2 0 1 -3 3 11 T. Forrest * 25:31 19 4/9 44.4% 2/5 40% 2/4 50% 9/11 81.8% 2 0 2 4 10 2 0 0 -11 18 17 G. Radzevicius * 20:54 11 4/5 80% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 2 4 6 2 5 0 0 0 +2 17 25 C. Frisch 25:19 11 5/9 55.6% 4/5 80% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 3 5 0 2 1 +9 13 33 V. Hrabar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 S. Joksimovic * 05:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 1 0 -4 -3 TOTAL 195:00 101 35/65 53.8% 22/33 66.7% 13/32 40.6% 18/21 85.7% 9 28 37 24 25 19 7 3 +15 115