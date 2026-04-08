Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98: «Καθάρισε» με Λουβαβού-Καμπαρό και Φόρεστ

Γιάννης Πάλλας
Καμπαρό
Η Μπασκόνια με πολύ καλή εμφάνιση των Λουβαβού-Καμπαρό και Φόρεστ έκαμψε την αντίσταση (101-98) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Με καταιγιστικό τρίτο 10λεπτο η Μπασκόνια επικράτησε (101-98) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι «έτρεξε» ένα σερί 40-19 στο τρίτο 10λεπτο και άλλαξε το σκηνικό με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό (21 πόντους) και τον Τρεντ Φόρεστ (19 πόντους).

Την ίδια στιγμή οι Ισραηλινοί είχαν τον Τζίμι Κλαρκ (26 πόντους), τον Λόνι Γουόκερ (23 πόντους) και τον Ρόμαν Σόρκιν (22 πόντους) σε καλή βραδιά, αλλά η χαμγηλή παραγωγικότητα στο δεύτερο (17 πόντοι) και τρίτο (19 πόντοι) δεκάλεπτο έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ήττα. Η Μπασκόνια πλέον έχει ρεκόρ 12-24 στη Euroleague, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετράει 18 νίκες και 17 ήττες.


Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Μακάμπι από τα πρώτα λεπτά είχε τον έλεγχο του ρυθμού και με τους Τζίμι Κλαρκ και Λόνι Γουόκερ στην περιφέρεια και τον Ρόμαν Σόρκιν στη ρακέτα πήρε μια σημαντική διαφορά με εξαιρετική επίθεση (28-36 στο 10’) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας ένα προβάδισμα 9 πόντων (44-53 στο 20’).

Στο τρίτο 10λεπτο οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι έκρυψαν τη μπάλα και με το επιμέρους 40-19 το οποίο ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής εμφάνισης του Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και του Τρεντ Φόρεστ προσπέρασαν με +14 (84-70 στο 30’) τους Ισραηλινούς και στην τελευταία περίοδο με τη χαλάρωση που επέδειξε η Μπασκόνια μπόρεσαν απλώς να μειώσουν τη διαφορά.

 

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-36, 44-53, 84-70, 101-98.

Ο MVP: Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 29:39 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ της Μπασκόνια ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για την ανατροπή του σκηνικού με την Μακάμπι.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μακάμπι επικράτησε (89-83) της Μπασκόνια στο Βελιγράδι για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Baskonia Vitoria-GasteizMINPTSFG2PT3PTFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
0M. Howard16:0693/560%0/10%3/475%0/00%01124000+1410
1M. Diakite *26:32115/955.6%4/666.7%1/333.3%0/00%06614312+112
3M. Nowell21:22124/850%2/2100%2/633.3%2/2100%01156110+416
4R. Villar06:3000/00%0/00%0/00%0/00%00014010+30
5E. Omoruyi *22:5372/825%2/540%0/30%3/475%03324502-4-2
9T. Luwawu-Cabarrot *21:44218/1080%7/887.5%1/250%4/4100%03324110+426
10M. Spagnolo07:1300/10%0/00%0/10%0/00%11221201-33
11T. Forrest *25:31194/944.4%2/540%2/450%9/1181.8%202410200-1118
17G. Radzevicius *20:54114/580%1/1100%3/475%0/00%24625000+217
25C. Frisch25:19115/955.6%4/580%1/425%0/00%14535021+913
33V. Hrabar00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
77S. Joksimovic *05:5600/10%0/00%0/10%0/00%01101310-4-3
TOTAL195:0010135/6553.8%22/3366.7%13/3240.6%18/2185.7%9283724251973+15115
Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Oded KattashMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1J. Hoard *34:42146/875.0%6/875.0%0/00.0%2/2100%14501530-616
2J. Clark III *30:54268/1553.3%6/875.0%2/728.6%8/988.9%03394540+1229
3M. Santos06:5152/450.0%2/366.7%0/10.0%1/250.0%31404101-63
8L. Walker IV *20:31237/1450.0%2/540.0%5/955.6%4/4100%12301211+121
9R. Sorkin *29:39227/977.8%4/580.0%3/475.0%5/5100%33600200-230
10O. Brissett28:2641/714.3%1/333.3%0/40.0%2/2100%14514020-143
11W. Rayman *13:1400/20.0%0/00.0%0/20.0%0/20.0%02204001+10-3
12J. Dibartolomeo16:0710/20.0%0/00.0%0/20.0%1/250.0%12303000+6-1
21J. Dowtin Jr00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
35Z. Hankins05:0900/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%11201000+31
45T. Blatt14:2731/616.7%0/10.0%1/520.0%0/00.0%00041200-19-1
TOTAL195:009832/6847.1%21/3461.8%11/3432.4%23/2882.1%122335142317103-15100
     

