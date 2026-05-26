Εκτός ομάδας έθεσε τον εαυτό του ο Μάικ Τζέιμς για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της Μονακό, μέχρι να πληρωθεί.

Η ταλαιπωρία στη Μονακό με τα οικονομικά δεν έχει τελειωμό, καθώς μετά την επιστροφή του Έλι Οκόμπο βγαίνει άλλο παίκτης εκτός ομάδας, καθώς ο Μάικ Τζέιμς ξεκαθάρισε πως δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι να του καταβληθούν τα χρήματα που του οφείλονται! Ο Αμερικανός γκαρντ που έχει κάνει αρκετή υπομονή στο οικονομικό, φαίνεται πως πλέον έχει βαρεθεί και δεν προτίθεται να συνεχίσει να λαμβάνει υποσχέσεις.

Ο Μάικ Τζέιμς σύμφωνα με δημοσίευμα της L’ Equipe παρόλο που είχε εκτίσει την τιμωρία του και επρόκειτο να επιστρέψει στην αποστολή της Μονακό για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος εναντίον της Μπουργκ φαίνεται πως αποφάσισε να μην φύγει με την ομάδα την Τρίτη (26/5), αρνούμενος, με τη σειρά του, να αγωνιστεί για οικονομικούς λόγους, παρόλο που ο σύλλογος εξακολουθούσε να ελπίζει πως μπορεί να του αλλάξει γνώμη.

Η Μονακό φαινόταν αποφασισμένη να ολοκληρώσει δυναμικά τη σεζόν, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Ο Ελί Οκόμπο επέστρεψε μετά από απουσία δύο αγώνων για οικονομικούς λόγους και ο Μάικ Τζέιμς αναμενόταν να είναι διαθέσιμος την Τετάρτη (27/5) το βράδυ για τον δεύτερο αγώνα, έχοντας μόλις εκτίσει την τιμωρία του.

Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες της L’ Equipe τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί και η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Μπουργκ αυτή την Τρίτη (26/5). Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα φυσικής κατάστασης της τελευταίας στιγμής, αλλά μια κατηγορηματική άρνηση να αγωνιστεί.

Όπως ο Έλι Οκόμπο δεν αγωνίστηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου εν αναμονή των οφειλομένων, ο Μάικ Τζέιμς επέλεξε να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Και για αυτόν, φαίνεται ότι οι λογαριασμοί δεν έχουν διευθετηθεί και ότι ο σύλλογος της Μονακό εξακολουθεί να οφείλει ένα σημαντικό ποσό στον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της EuroLeague.

Το μεσημέρι της Τρίτης (26/5), μετά την προπόνηση, ο σύλλογος προσπάθησε παρ' όλα αυτά να τον αποτρέψει από το να πάρει μια τέτοια απόφαση και εξακολουθούσε να ελπίζει ότι θα μπορούσε να τον πάρει στην αποστολή στο Μπουργκ, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον να συμβεί.