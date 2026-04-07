Η Βαλένθια επέστρεψε από το -14 και επικράτησε της Αρμάνι με 102-96 δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν τον κρίσιμο αγώνα (9/4) με τον Παναθηναϊκό.

Η ισπανική ομάδα βρέθηκε έως και στο -14 (61-75) στα μέσα της 3ης περιόδου αλλά ήταν εξαιρετική από εκείνο το σημείο και μετά όπου έκανε επιμέρους σκορ 41-21. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές αλλά ο Μπαντιό, ο παίκτης καταλύτης στο τελευταίο λεπτό. Κι έτσι η Βαλένθια αναρριχήθηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας φτάνοντας στην 23η νίκη της σε 36 αγώνες καθώς η Αρμάνι Μιλάνο έχασε ολοκληρωτικά κάθε ελπίδα συμμετοχής στα Play In.

Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός και οι επιθέσεις εντός ελάχιστων δευτερολέπτων, στο τέλος της περιόδου (27-24), ωφέλησαν τη Βαλένθια η οποία έχει μεγαλύτερη εξοικείωση σ’ αυτό το στιλ παιχνιδιού. Προηγήθηκαν βέβαια οι επτά φορές όπου οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες (17-17, 7’).

Ο αγώνας επίδειξης επιθετικών ικανοτήτων συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να σουτάρουν εξαιρετικά έξω από τα 6.75 φτάνοντας στο εντυπωσιακό 63.6% (7/11) αλλά και η Αρμάνι δεν πήγε πίσω καθώς με τις δικές της 5/8 προσπάθειες πήρε και το προβάδισμα (39-41, 14’).

Στο τέλος του ημιχρόνου (51-54) οι τρεις γκαρντ της Βαλένθια (Μπαντιό, Μοντέρο, Τόμπσον) είχαν πετύχει τους 35 από τους 51 της ομάδας τους με 7/9 τρίποντα καθώς η Αρμάνι σούταρε το ίδιο καλά από μακρινή απόσταση (7/11).

Η Αρμάνι είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με συνέπεια και στις δύο πλευρές του παρκέ και ξέφυγε με διαφορά έντεκα πόντων (61-75, 25') με πρωταγωνιστή τον Μπρουκς. Η Βαλένθια αντέδρασε δια χειρός Μοντέρο βελτιώνοντας επίσης την άμυνά της και εξανέμισε τη διαφορά μέσα σε 3:30 λεπτά (76-79). Στο τελευταίο λεπτό της περιόδου, ΛεΝτέι και Μάνιον κράτησαν αυτή τη διαφορά για την ομάδα τους.

Οι δύο προπονητές δεν αξιοποίησαν τα time out's, αλλά ο Τζουζέπε Ποέτα χρειάστηκε να πάρει ένα έπειτα από 2:30 λεπτά στην τελευταία περίοδο και βλέποντας την ομάδα του να μένει χωρίς καλάθι. Η δε Βαλένθια να διεύρυνε το επιμέρους σκορ φτάνοντας στο 29-8 (90-83, 33'). Η αντίδραση των φιλοξενούμενων (90-88) ήταν προσωρινή καθώς οι γηπεδούχοι διατήρησαν την άμυνά τους σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα θα μπορούσαν να είχαν πάρει διαφορά αν αξιοποιούσαν τις κατοχές στην transition επίθεση ή από επιθετικά ριμπάουντ.

Δεν το έκαναν κι έτσι παρέμειναν οι λεπτές ισορροπίες (96-91, 38'). Ένα τρίποντο του Μπρουκς περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ειδικά από τη στιγμή που η Βαλένθια πέταξε στα σκουπίδια πέντε επιπλέον κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ! Δύο βολές του Μπαντιό κι ένα κάρφωμα του ίδιου παίκτη σε συνδυασμό με μια κακή επιλογή του Κουίν Έλις στην επίθεση έγραψαν τον επίλογο του αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 51-54, 78-83, 102-96

MVP Ο… Ζαν Μοντέρο ο οποίος κράτησε τη Βαλένθια εκεί που βρέθηκε στο -14, διάβασε σωστά και το παιχνίδι στο τέλος.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μπρουκς αν και είχε βιαστική επιλογή στην επίθεση στα 50'' πριν το τέλος και στη συνέχεια έδωσε δύο ελεύθερες βολές στον Μπαντιό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 15 επιθετικά ριμπάουντ της Βαλένθια σε συνδυασμό με τις 24 ασίστ και τα μόλις οκτώ λάθη.